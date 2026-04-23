İçişleri Bakanı Çiftçi’den gündeme ilişkin flaş açıklamalar

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, gazete ve televizyonların Ankara Temsilcileri ile basın toplantısında bir araya geldi.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan ölümlü okul saldırılarından, 6 yıl sonra yeniden açılan Gülistan Doku dosyasına ve belediyelere yönelik soruşturmalara kadar birçok başlıkta bilgi veren Çiftçi, güvenlik tedbirlerinin tavizsiz uygulanacağını belirtti.

81 İL VALİLİĞİNE YENİ GENELGE

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki menfur saldırıların ardından meseleyi sadece bir asayiş başlığı olarak görmediklerini belirten Bakan Çiftçi, "Meseleyi sadece bina güvenliği olarak görmüyoruz; akran zorbalığı, tehdit dili, dışlanma, öfke kontrolü, içine kapanma ve dijital risk işaretleri de yakından izlenecek." diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katılımıyla valiler, il emniyet müdürleri, il jandarma komutanları ve il milli eğitim müdürleriyle kapsamlı bir değerlendirme toplantısı yaptıklarını anlatan Çiftçi, 81 il valiliğine uygulanacak tedbirleri içeren bir genelge göndereceklerini bildirdi. Okulların çevresinin risk esaslı değerlendirileceğini ve her okulda bir güvenlik kurulu oluşturulacağını ifade eden Çiftçi, yedi basamaklı bir çerçeve üzerinde çalıştıklarını kaydetti.

OKUL SALDIRILARI

Okul saldırılarından sonra dijital mecraları da aynı ciddiyetle takip ettiklerinin altını çizen İçişleri Bakanı Çiftçi konuya, "Sanal dünya da hukuk dışı bir alan değildir; suçu övene de toplumu provoke edene de dijital mecralarda alan bırakmayacağız." sözleriyle işaret etti.

Sanal devriye faaliyetleri kapsamında 2025 yılında 210 bin 234, 16 Nisan 2026 itibarıyla da 86 bin 937 hesap yöneticisi ve kullanıcısının tespit edildiğini aktaran Çiftçi, sadece iki okul saldırısı sonrasında saldırgan içerikli 539, provokatif içerikli 379 hesap hakkında işlem başlatıldığını, olaylarla bağlantılı 8 bin 11 URL için içerik çıkarılması ve erişim engeli süreci işletildiğini, C31K isimli oluşuma ait Telegram üzerinde faaliyet gösteren 259 kanalın kapatıldığını duyurdu.

GÜLİSTAN DOKU OLAYI

Gülistan Doku cinayetiyle ilgili dosyada önceliklerinin maddi gerçekliği ortaya çıkarmak olduğunu anlatan Bakan Çiftçi çarpıcı açıklamalarda bulunarak, "Bizim yaklaşımımız nettir: hiçbir iddia karşılıksız bırakılmaz, hiçbir ihmal görmezden gelinmez, hiçbir süreç karanlıkta kalmaz. Bu dosyada tek hedefimiz vardır: Somut gerçeğin bütün yönleriyle ortaya çıkması." ifadelerini kullandı.

4 MÜFETTİŞ DAHA GÖREVLENDİRİLDİ

Sürecin çok yönlü devam ettiğini belirten Çiftçi, 17 Nisan 2026 tarihli onayla dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'e yönelik iddialar ve delillerin karartıldığı yönündeki beyanlar için 2 mülkiye müfettişi görevlendirildiğini, Sonel'in aynı gün görevden uzaklaştırılarak gözaltına alındığını ve 21 Nisan'da çıkarıldığı mahkemece tutuklandığını bildirdi.

Olay sonrasındaki süreçleri değerlendirmek üzere 20 Nisan'da 4 müfettiş daha görevlendirildiğini ve İçişleri Bakan Yardımcısı Kübra Güran'ın Tunceli'de incelemelerde bulunduğunu aktaran Çiftçi, cinayet faili Umut Altaş'ın 2022'de Türkiye'den Meksika'ya, oradan da kaçak yollarla ABD'ye geçtiğinin ve şu an ABD içinde olduğunun tespit edildiğini kaydetti.

ÖZEL EKİP KURULDU

Kasten öldürme gibi suçlarda temel önceliklerinin faillerin adalete teslim edilmesi olduğunu vurgulayan Çiftçi, "Kasten öldürmede hiçbir dosyayı sahipsiz bırakmıyoruz; her failin peşine düşüyor, adalete teslim ediyoruz." diye konuştu. AK Parti hükümetleri döneminde meydana gelen kasten öldürme olaylarının yüzde 97,2'sinin aydınlatıldığını, 2023, 2024, 2025 yılları ile 2026'nın ilk döneminde faili meçhul olay kaydı bulunmadığını belirten Çiftçi, faili firar dosyalarında 262 kişi hakkında kırmızı bülten çıkarıldığını söyledi.

SUÇ ÖRGÜTLERİ KONUSU

Sokak çetelerini Yeni Nesil Suç Örgütleri olarak tanımladıklarını ve bu yılı mücadele yılı ilan ettiklerini belirten Bakan Çiftçi, "2026, sokak çetelerine alan bırakmadığımız yıl olacaktır; mahallelerimizin huzurunu suç örgütlerine teslim etmeyeceğiz." dedi.

Bu yapıların gösterişi ve sosyal medya görünürlüğünü kullandığını, yaş ortalamalarının düştüğünü ifade eden Çiftçi, 2025 yılında 652 organize suç çetesine yönelik 1730 operasyon gerçekleştirildiğini ve 7 bin 659 şahsın tutuklandığını, 1 Ocak ile 16 Nisan 2026 arasında ise 274 çeteye yönelik 676 operasyon yapıldığını ve 2 bin 219 şahsın tutuklandığını açıkladı.

RUHSATLI SİLAHLARA SINIRLAMA

Ruhsatsız silah meselesinin doğrudan kamu düzenini etkilediğini anlatan Çiftçi, "Ruhsatsız silaha karşı tavrımız açıktır; nerede olursa olsun bulur, ele geçirir, adaletin önüne çıkarırız." ifadelerini kullandı. 2024 yılında 111 bin 131, 2025 yılında 110 bin 470 ruhsatsız silah ele geçirildiğini belirten Çiftçi, 2026 yılının ilk döneminde ise 32 bin 523 silahın yakalandığını ve 33 bin 120 şahsa işlem yapıldığını bildirdi.

BELEDİYELERE YAPILAN OPERASYONLAR

Belediyelere yönelik soruşturmalar hakkında da detaylı veriler paylaşan İçişleri Bakanı Çiftçi, işlemlerin siyasi aidiyete göre değil, ihbar ve denetim sonuçlarına göre yürütüldüğünün altını çizerek, "Belediyelerle ilgili süreçlerde ölçümüz, hukuktur; aidiyet değil, iddia ve delildir." dedi.

İŞTE PARTİ PARTİ SORUŞTURMA İZİNLERİ

31 Mart 2024 seçimlerinden 17 Nisan 2026 tarihine kadar 3 bin 309 araştırma ve inceleme yürütüldüğünü, bunların 1535'i hakkında soruşturma izni verildiğini belirten Çiftçi, dağılıma bakıldığında 677 dosya ile en fazla soruşturma izni verilenlerin AK Partili belediyeler olduğunu, bunu 371 ile CHP, 128 ile MHP, 18 ile DEM Parti ve 9 ile İYİ Parti'nin izlediğini kaydetti.

MANSUR YAVAŞ KONUSU

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Mansur Yavaş özelindeki iddialara da değinen Çiftçi, yaklaşık 7 yılda toplam 49 araştırma ve ön inceleme onayı verildiğini, müfettiş önerileri doğrultusunda 7 konuda soruşturma izni çıktığını, 25 iddiada ise Yavaş'ın imzası veya talimatı tespit edilemediği için soruşturma izni verilmediğini aktardı. Çiftçi, İçişleri Bakanlığınca verilen soruşturma izinlerinin nihai hüküm taşımadığını ve bağımsız yargı denetimine tabi olduğunu sözlerine ekledi.