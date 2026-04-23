İçişleri Bakanı Çiftçi medya temsilcileriyle buluştu
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, “Ankara Basın Buluşması” kapsamında medya temsilcileriyle bir araya geldi.
Bakanlık görevine atanmasının ardından geçen iki buçuk aylık sürede bakanlığının faaliyetleri ve gündeme ilişkin önemli konuları değerlendiren Mustafa Çiftçi, basın buluşmasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; “Ankara’da medya kuruluşlarımızın kıymetli yöneticileriyle bir araya geldik.
Gündeme dair başlıkları ele aldık, Bakanlığımızın yürüttüğü çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunduk. Basın; doğru bilginin vatandaşlarımıza ulaştırılmasında, şeffaflığın sağlanmasında ve güçlü bir kamu düzeninin tesisinde en önemli yapı taşlarından biridir. Bu sorumluluğu büyük bir özveriyle yerine getiren tüm basın mensuplarımıza çalışmalarında başarılar diliyor; nazik katılımları ve değerli katkıları için kendilerine teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.