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Aktüel

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "Kamu düzeninden taviz vermemek, tedarik zincirinin devam etmesi, sağlık sisteminin ayakta kalması, sosyal izolasyon. Bu 4 temel ilkeyi uygulayarak, pandemi karşısında kilitlemeden çözüm odaklı ve geçici kısıtlam

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "Kamu düzeninden taviz vermemek, tedarik zincirinin devam etmesi, sağlık sisteminin ayakta kalması, sosyal izolasyon.

Yeniakit Publisher
2020-06-04 11:08:55 -
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "Kamu düzeninden taviz vermemek, tedarik zincirinin devam etmesi, sağlık sisteminin ayakta kalması, sosyal izolasyon. Bu 4 temel ilkeyi uygulayarak, pandemi karşısında kilitlemeden çözüm odaklı ve geçici kısıtlam

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "Kamu düzeninden taviz vermemek, tedarik zincirinin devam etmesi, sağlık sisteminin ayakta kalması, sosyal izolasyon. Bu 4 temel ilkeyi uygulayarak, pandemi karşısında kilitlemeden çözüm odaklı ve geçici kısıtlamalarla hem süreci kontrol altına aldık hem de ülkemizin sosyal ve ekonomik anlamda alabileceği hasarı en alt düzeyde tutmayı başardık."

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