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Aktüel

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "15 Nisan - 1 Ekim 2020 tarihleri arasında terör örgütünün barınma alanlarına yönelik belirlenen 264 bölgede 5 bin 981 operasyon planlanmış olup, 2 bin 39 operasyon icra edilmiştir. Bu operasyonlarda; 47 terörist

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "15 Nisan - 1 Ekim 2020 tarihleri arasında terör örgütünün barınma alanlarına yönelik belirlenen 264 bölgede 5 bin 981 operasyon planlanmış olup, 2 bin 39 operasyon icra edilmiştir.

Yeniakit Publisher
2020-06-04 10:59:47 -
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "15 Nisan - 1 Ekim 2020 tarihleri arasında terör örgütünün barınma alanlarına yönelik belirlenen 264 bölgede 5 bin 981 operasyon planlanmış olup, 2 bin 39 operasyon icra edilmiştir. Bu operasyonlarda; 47 terörist

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "15 Nisan - 1 Ekim 2020 tarihleri arasında terör örgütünün barınma alanlarına yönelik belirlenen 264 bölgede 5 bin 981 operasyon planlanmış olup, 2 bin 39 operasyon icra edilmiştir. Bu operasyonlarda; 47 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerin 45’i ölü, 2’si sağdır."

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