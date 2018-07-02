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İçişleri açıkladı: PKK'ya çok ağır darbe!

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 36 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 14:46
İçişleri açıkladı: PKK'ya çok ağır darbe!


İçişleri Bakanlığı, son bir hafta içerisinde yurt içinde gerçekleştirilen operasyonlarda 36 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı’ndan, 25 Haziran - 02 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin yapılan açıklamaya göre, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin hava ve kara unsurlarınca gerçekleştirilen bin 363 operasyon sonucu terör örgütlerine yardım ve yataklık yaptığı, örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 985 terör, 2 bin 805 uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından ve 66 düzensiz göçle mücadele kapsamında olmak üzere toplam 3 bin 856 kişi gözaltına alındı.

Son bir haftada yurt içinde toplam 36 terörist etkisiz hale getirildi. Yapılan operasyonlar neticesinde; Mardin ve Şırnak’ta 2 sığınak, barınak ve mağara kullanılamaz hale getirildi. 19’u ağır ve uzun namlulu toplam 28 silah, 18 adet el bombası ve 3 bin 554 adet muhtelif mühimmat, 74 kilogram patlayıcı madde ele geçirilirken 11 adet El Yapımı Patlayıcı imha edildi.

"KATO BÖLGE SORUMLUSU" ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde dün etkisiz hale getirilen 4 PKK'lı teröristten birinin örgütün sözde "Kato bölge sorumlusu" olduğu belirlendi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Karacadağ bölgesinde dün insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen ve hava harekatıyla etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin örgütün sözde "Kato bölge sorumlusu", "Roni" kod adlı Gazi Bahadır olduğu tespit edildi.
Bölgedeki operasyon sürüyor.

Beytüşşebap ilçesi Karacadağ bölgesinde dün İHA ile saldırı hazırlığındaki 4 terörist tespit edilmiş, düzenlenen hava harekatıyla teröristler silahlarıyla etkisiz hale getirilmişti.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2018 Pazartesi 14:46
  1. Şırnak
  2. Mardin
  3. Operasyon
  4. PKK

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  • Esed aşığı K.KEsed aşığı K.K18 dk önce
    Pkk'yi meclise sokan Esed asigi K.Kilicdaroglu, madem samimi, madem pkk'nin siyaset yapmasini istiyor! O halde NEDEN pkk'ya silah birak çagrisi yapmiyor? Yoksa K.Kilicdaroglu da T.C devletinin bolunmesi icin mi calisiyor?
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