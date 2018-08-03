İçişleri açıkladı: 3 ilde 6 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Hakkari, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da yürütülen operasyonlarda bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısının 6'ya ulaştığı bildirildi.03 Ağustos 2018 Cuma 14:22
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 2 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.
Bölücü terör örgütleriyle mücadele kapsamında Hakkari'nin Şemdinli ve Diyarbakır'ın Hani ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonlarda ise bugün 4 terörist ölü ele geçirilmişti.
İç güvenlik operasyonlarında bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6 oldu.
YORUM YAZ