İçişleri açıkladı: 3 ilde 6 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 2 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Bölücü terör örgütleriyle mücadele kapsamında Hakkari'nin Şemdinli ve Diyarbakır'ın Hani ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonlarda ise bugün 4 terörist ölü ele geçirilmişti.

İç güvenlik operasyonlarında bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6 oldu.