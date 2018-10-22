İçişleri açıkladı: 18 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 1 haftada 18 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Bakanlık'tan yapılan açıklama şöyle;

"İç Güvenlik Operasyonları çerçevesinde 1’i sözde üst düzey toplam 18 (2 Ölü, 16 Sağ) terörist etkisiz hale getirilmiştir. Jandarma Özel Harekât (JÖH), Polis Özel Harekât (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile İç Güvenlik Operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Hava ve Kara unsurlarınca 2.829 operasyon yapılmış, Terör Örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 956 Terör (PKK/KCK 199, SOL 19, DEAŞ 71, FETÖ/PDY 667), 4.954 Uyuşturucu ve Kaçakçılık suçlarından ve 187 Düzensiz Göçle Mücadele kapsamında olmak üzere toplam 6.097 kişi gözaltına alınmıştır. "