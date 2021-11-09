İçinizin yağları eriyecek: Onu yapanlara 35 milyon lira ceza kesildi!

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından, il genelinde trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştiren ve makas atan sürücülere yönelik denetimlerde uygulanan cezaların bilançosu açıklandı.

Buna göre, seyir halinde takipli olarak ya da sabit noktalardan yapılan denetimler neticesinde trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirme suçundan 27 bin 388 sürücüye toplam 8 milyon 599 bin 832 lira para cezası uygulandı.

19 bin 946 sürücüye ise makas atma suçundan toplam 26 milyon 707 bin 694 lira ceza kesildi.