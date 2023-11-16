İçinde sadece hasta ve yaralıların bulunduğu hastaneyi ele geçirdi İsrail’in sahte zaferi Üst düzey Hamas yetkilisi Usame Hamadan tek tek açıkladı

Arapça'da "Şifa Evi" demektir. İngilizce'de Al-Shifa Hastanesi olarak bilinen “Dar Al-Shifa”dır. Gazze Şehri'nin kuzey Rimal semtinde bulunan Al-Shifa Hastanesi, son günlerde küresel ilgi odağı haline geldi.

Gazze'nin en büyük tıbbi tesisi, Salı günü İsrail kara birliklerinin acımasız bir baskın düzenlediği ve tankların tesisi kuşattığı, İsrail'in yeni katliamlarına sahne oldu.

Hastane neden İsrail kara birlikleri tarafından saldırıya uğradı ve sağlık kompleksi Gazze'nin sağlık sistemleri açısından nasıl bir rol oynuyor? Hamas ile Şifa arasındaki ilişki nedir ve hastanenin altında tünel olduğu iddiası ne durumda?

Al-Manar Salı günü Lübnan'da üst düzey Hamas yetkilisi Usame Hamadan'ı ağırladı. Hamadan, İsrail işgalinin sahada önemli askeri başarılar elde etmekte başarısız olduğunu vurgulayarak, İsrail kamuoyunun gözünde yanlış bir zafer imajı yaratmaya yönelik ortak çabaların olduğunu kaydetti.

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Hamdan, Al-Manar'a şunları söyledi: "El-Şifa, Hamas'ın 2007'de Gazze'de iktidara gelmesinden önce bile inşa edilmiş birçok binayı barındıran büyük bir sağlık kompleksidir." Şunu doğruladı: "El-Şifa Hastanesi'nin altındaki tünellerle ilgili iddialar ifşa edilmiş yalanlardır. ”

Üst düzey yetkili, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırganlığını haber yapan düzinelerce gazetecinin El Şifa Hastanesi'nden canlı mesajlarda sürekli olarak yer aldığını ekledi.

Tıp kompleksinde Filistinli doktorların yanı sıra onlarca yabancı doktor ve sağlık çalışanının da görev yaptığını, bunların Uluslararası Kızılhaç ve Sınır Tanımayan Doktorlar ile doğrudan temas halinde olduklarını kaydetti.

"Hem yerli hem de yabancı sağlık çalışanları, El Şifa Hastanesi ve çevresinde herhangi bir askeri varlığı kesinlikle reddediyor."

“Sahte Zafer”

Hamdan, El Şifa Hastanesi'ni, "İsrailli düşmanın darbe vurmak istediği" Gazze'nin sağlık sisteminin hayati bir bileşeni olarak nitelendirdi.

Hamdan şunları kaydetti: "Düşman, boşaltılmış direniş bölgelerine ve hükümet tesislerine saldırmanın gerçek anlamda bir anlam taşımadığını anlayarak, yanlış bir zafer anlatısı yaratmaya çalışıyor."

"İsrail'in hedefi, son anlarda Hamas karargahına ulaşmayı başardığını iddia eden bir anlatı uydurmak."

Hamdan, İsrail'in hastaneye yönelik saldırısının ayrıntılarını paylaşarak, patlamayan, bunun yerine bir tankı parçalayabilecek kapasitede çok sayıda bıçak fırlatan ABD yapımı bir füzenin kullanıldığına değindi.

"O sırada avludaki kişilerin kafalarının kesildiği ve parçalandığı korkunç bir katliam yaşandı."

Hamadan, kuşatma ve yoğun bombardıman nedeniyle hastanede şehit olan 179 kişinin naaşının tesisin avlusunda toplu mezara defnedildiğini söyledi.

Kaynak: Al-Manar İngilizce Web Sitesi

"Bu insanlar sadece sayı değil, önemliler ve düşman cevabımızı savaş alanında alacak."

"El-Şifa'daki doktorlar, kuşatma ve hava saldırısı tehditlerine rağmen hastaneyi boşaltmayı reddederek kahramanlık hikayeleri yazdılar" diye ekledi.