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İçinde milyonlar bulunan çelik kasayı çalan hırsızlar yakalandı

Tokat'ta düzenlenen operasyonda içinde milyonlar bulunan çelik kasayı çalan hırsızlar yakalandı.

06 Kasım 2018 Salı 17:09
İçinde milyonlar bulunan çelik kasayı çalan hırsızlar yakalandı

Tokat'ta, içinde 3,7 milyon TL'lik senet, 25 bin TL değerinde ziynet eşyası, 4 bin lira ve 2 araç anahtarı olan çelik kasayı çalan 5 hırsız, polis ekiplerince yakalandı.

Hırsızlık olayı, geçen pazar günü saat 21.00 sıralarında, H.K.'ye (45) ait Bahçelievler Mahallesi'ndeki evde meydana geldi. M.Ö. (19), M.İ. (19), A.C. (19), M.H.K. (20) ve M.C. (21), H.K.'nin evine girerek, içerideki çelik kasayı çaldı. H.K.'nin ihbarıyla eve gelen polis ekipleri, inceleme yapıp, kaçan hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. Kasayı çalan 5 kişinin Tokat'tan Çorum'a gittiği bilgisi üzerine ekipler, çalışmalarını burada yoğunlaştırdı. Çorum'da araç kiralayıp, Kastamonu'nun Tosya ilçesi üzerinden İstanbul'a gitmeye çalışan hırsızlar, Tosya'da polis ekiplerince yakalandı. Çalınan çelik kasa, açılmış olarak eve 500 metre uzaklıkta bulundu. Kasadan 3,7 milyon TL'lik senet, 25 bin TL değerinde ziynet eşyası, 4 bin lira ve 2 araç anahtarı çıktı. Hırsızların kasayı açarken, kullandığı sanılan 2 tornavidaya el koyuldu. Tokat'a getirilen M.Ö., M.İ., A.C., M.H.K. ve M.C., İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 17:09
  1. Kastamonu
  2. İstanbul
  3. Çorum
  4. Tokat
  5. hırsızlık
  6. çelik kasa hırsızları
  7. hırsızlar yakalandı

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