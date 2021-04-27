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Gündem İçimizdeki Ermeniler: İHD'den Ümit Özdağ'a suç duyurusu!
Gündem

İçimizdeki Ermeniler: İHD'den Ümit Özdağ'a suç duyurusu!

HDP Diyarbakır Milletvekili, Türkiye Ermenisi Garo Paylan'ın skandal 'Ermeni soykırımı' çağrısını eleştiren Ümit Özdağ, İnsan Hakları Derneği (İHD) Eş Genel Başkanı Eren Keskin tarafından hedef alındı.

Yeniakit Publisher
2021-04-27 22:17:00 -
İçimizdeki Ermeniler: İHD'den Ümit Özdağ'a suç duyurusu!

 Yeniakit.com.tr 

İnsan Hakları Derneği (İHD) Eş Genel Başkanı Eren Keskin, Garo Paylan'ın skandal 'Ermeni soykırımı' çağrısını eleştiren Ümit Öztürk hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Garo Paylan'dan skandal çağrı

HDP Diyarbakır Milletvekili, Türkiye Ermenisi Garo Paylan, 24 Nisan'da Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na, sözde 'Ermeni soykırımı'nın kabul edilmesi için kanun teklifi sunarak, twitter hesabından da "106 yıl sonra, soykırımın mimarı Talat Paşa isimli caddelerde yürüyoruz. Talat Paşa isimli okullarda çocuklarımızı okutuyoruz. Almanya’da bugün Hitler isimli caddeler olsaydı, Hitler isimli okullarda çocuklar okusaydı nasıl bir Almanya olacaksa, öyle bir Türkiye’de yaşıyoruz." paylaşımını yapmıştı.

İP'li Akşener'in yapamadığını yaptı!

İP Genel Başkanı Meral Akşener ile ittifak ortağı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Garo Paylan'a gösteremediği tepkiyi, Ümit Özdağ verdi. Özdağ, Ermeni Paylan için, "Terbiyesiz tahrikçi adam. Çok memnun değilsen çek git cehennemin dibine. Talat Paşa vatansever Ermenileri değil senin gibi arkadan vuranları sürdü. Sen de zamanı gelince bir Talat Paşa deneyimi yaşayacaksın ve yaşamalısın." dedi.

İHD, Paylan'dan değil, Özdağ'dan şikayetçi oldu!

Ümit Özdağ'ı hedef alanlardan birisi de İHD Eş Genel Başkanı Eren Keskin oldu. Keskin, sözde 'Ermeni soykırımı'nın kabul edilmesini isteyen Garo Paylan'dan değil de buna tepki gösteren Ümit Özdağ'dan şikayetçi olduklarını duyurdu.

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