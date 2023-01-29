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Dünya İçimizdeki Avrupa seviciler utansın! Paris'te öğrenciler erzak yardımı kuyruğunda
Dünya

İçimizdeki Avrupa seviciler utansın! Paris'te öğrenciler erzak yardımı kuyruğunda

Geçim zorluğu yaşayan ve devletten herhangi bir yardım göremeyen fransız öğrenciler, yemek yardımı yapan bir sosyal kuruluşun önünde gece yarısı soğuğunda uzun kuyruk oluşturdu. Öğrencilerden biri, para biriktirmek için öğle yemeğinden feragat ettiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2023-01-29 13:15:00 -
İçimizdeki Avrupa seviciler utansın! Paris'te öğrenciler erzak yardımı kuyruğunda

Türkiye'deki bir kesim gencin, şartlardan yakınarak gitme hayali kurduğu Fransa'da öğrencilerin içler acısı durumu gözler önüne serildi.

Fransa'da emeklilik yaşı düzenlemeleri infiale neden olurken, ekonomik krizin bir örneği de öğrencileri vurdu.

Başkent Paris'te bulunan yüzlerce öğrenci gıda yardımı alabilmek için seferber oldu.

Bir yardım kuruluşunun önünde kuyruk oluşturan öğrenciler, gece yarısı soğuğuna rağmen sıra bekledi.

Ülkede okumanın zorluğuna dem vuran öğrencilerden biri, para biriktirmek için öğle yemeği yiyemediğini anlattı.

Yaşamsal faaliyetini para biriktirmek için gerçekleştiremeyen öğrenci, "Parayı başka şeylere harcayabilmek için, günlerce sadece pirinç yada makarna yiyorum" ifadelerini kullandı.

Öğrenci, sosyal kurumların dağıttığı yiyecekler sayesinde karnını doyurduğunu da aktardı.

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