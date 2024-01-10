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Teknoloji İçeriden gelen tehdit arttı! Şirket içi kötü niyete dikkat!
Teknoloji

İçeriden gelen tehdit arttı! Şirket içi kötü niyete dikkat!

Yeniakit Publisher
2024-01-10 12:13:00 -
İçeriden gelen tehdit arttı! Şirket içi kötü niyete dikkat!

Çalışanların işverene karşı kötü niyetli eylemlerde bulunmasının ana nedenlerinden biri finansal kazanç elde etmek. Genellikle bu, hassas bilgileri üçüncü bir tarafa satmak amacıyla çalmak anlamına geliyor.

İnsan faktörünün sebep olduğu siber olaylar genellikle çalışanların yaptığı hatalara dayanıyor. Bu konuda önemli bir detay olan personelin olası kasıtlı kötü niyetli davranışları göz ardı ediliyor. Kaspersky’nin yaptığı en son araştırmaya göre, son iki yılda Türkiye’deki kurumların %73'ünün farklı şekillerde siber olaylarla karşılaştığını ve bunların %29'unun çalışanların kasıtlı davranışlarından kaynaklandığını ortaya koyuyor.

Şirket hataları ön planda

Kurum içinde gerçekleşen tehditlerin kasıtsız ve kasıtlı olmak üzere iki ana türü kaynağı bulunuyor. Kasıtsız veya kazara meydana gelen tehditler, kimlik avı ve diğer sosyal mühendislik yöntemlerine kanmak veya hassas ve gizli bilgileri yanlış kişiye göndermek gibi çalışan hataları olarak gözleniyor.

Kasıtlı tehditlerin varlığı

Buna karşılık kasıtlı tehditler, işverenlerinin sistemlerine kasıtlı olarak giren kötü niyetli kişiler tarafından içerden gerçekleştiriliyor. Bu genellikle hassas verilerin satışından maddi kazanç elde etmek veya şirketten intikam almak için yapılıyor. Kötü niyetli içeridekiler bir kurumun düzenli iş operasyonlarını aksatmayı veya durdurmayı, BT zayıflıklarını ortaya çıkarmayı ve gizli bilgileri elde etmeyi amaçlıyor.

İç tehditler ve işletme stratejileri

Çalışanların işverene karşı kötü niyetli eylemlerde bulunmasının ana nedenlerinden biri finansal kazanç elde etmek. Genellikle bu, hassas bilgileri üçüncü bir tarafa satmak amacıyla çalmak anlamına geliyor. Rakipler veya hatta siber suçluların işletmelere saldırmak için veri satın aldığı karanlık ağda bunları açık artırmaya koyabiliyor.

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