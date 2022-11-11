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Spor Icardi'nin yeni işi belli oldu!
Spor

Icardi'nin yeni işi belli oldu!

Galatasaray'ın PSG'den kiraladığı Mauro Icardi'nin iş hayatına atılacağı iddia edildi. Arjantinli futbolcunun, Türk kahvesini pazarlamak için bazı girişimlerde bulunduğu dile getirildi.

Yeniakit Publisher
2022-11-11 16:38:00 - 2022-11-11 16:39:01
Icardi'nin yeni işi belli oldu!

Galatasaray'ın PSG'den kiraladığı Mauro Icardi'nin iş hayatına atılacağı iddia edildi. Arjantinli futbolcunun, Türk kahvesini pazarlamak için bazı girişimlerde bulunduğu dile getirildi.

Galatasaray'da Mauro Icardi rüzgarı devam ediyor. Beşiktaş derbisinde attığı 2 golle takımına galibiyeti getiren ve performansını zirveye çıkaran Arjantinli golcünün, iş hayatında da önemli girişimler yapmaya hazırlandığı da iddia edildi.

İş adamlarıyla görüşüyor

Arjantin basınında yer alan haberlere göre; Mauro Icardi'nin, Türk kahvesini pazarlamak için bazı girişimlerde bulunduğu dile getirildi.

Başarılı golcünün, bu konuda bazı Türk iş adamları ile görüşmeler yaptığı da vurgulandı.

Beşiktaş maçında alkış aldı

Arjantinli golcü son haftalardaki formdaki performansı ile dikkatleri üzerine çekiyor. Icardi, en sonra Beşiktaş ağlarına 2 gol bırakmıştı.

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