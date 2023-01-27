Icardi'nin tapusunu elinde tutan PSG'den bomba açıklama!

Galatasaray'ın sezon başında Fransız devi Paris Saint-Germain'den kadrosuna kattığı ve özellikle son haftalardaki performansıyla alkış toplayan Arjantinli yıldız Mauricio Icardi için Galatasaray yönetimi harekete geçti. PSG'den bonservisinin alınması için çalışmalar başlayan yıldız oyuncu için Fransız ekibinden de müjdeli bir haber geldi.

Süper Lig’de heyecan hız kesmeden devam ediyor. Ligin geride kalan ilk 20 haftasının sonunda Galatasaray en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde liderliğini sürdüren Galatasaray transfer çalışmalarına da hız kesmeden devam ediyor.

Sarı-kırmızılılar önceliği sol bek bölgesine verirken, Fransız devi PSG'den kiralık olarak kadroya katılan ve son haftalardaki performansıyla alkış toplayan Icardi'nin bonservisini almak için de yönetim hummalı bir şekilde çalışıyor.

Galatasaray'da kalmak istediği bilinen Arjantinli golcünün bonservisini elinde bulunduran Paris Saint Germain'den yıldız oyuncu için açıklama geldi.

PSG Teknik Direktörü Christophe Galtier Icardi için yaptığı açıklamada yıldız oyuncunun gelecek sezon planları arasında yer almadığını söyledi.

Fransız teknik adam yaptığı açıklamada, "Mauro, geçtiğimiz sezonlarda çok az forma şansı buldu. Onun için oyuna yeniden dahil olmanın ve işleri yeniden yoluna koymanın çok önemli olduğunu düşünüyorum." dedi.



Galatasaray formasıyla bu sezon 10 resmi maçta forma şansı bulan 29 yaşındaki Icardi, 6 gol 4 asistlik performans sergiledi.