Icardi'nin ahı fena tutmuş!

FIFA Dünya Kupası'nda ilk sürpriz yaşandı! C Grubu'nun ilk maçında Arjantin ile Suudi Arabistan karşı karşıya geldi. Tangocular, 1-0 öne geçtiği karşılaşmadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılınca Dünya Kupası kadrosuna alınmayan Galatasaraylı Mauro Icardi, sosyal medyanın gündemine oturdu. Türk futbolseverler, Arjantin'in yenilgisinin ardından Mauro Icardi'yi en çok konuşulanlar arasına soktu.

FIFA Dünya Kupası'nda heyecan devam ederken, ilk büyük sürpriz gerçekleşti. C Grubu'nun ilk maçında Arjantin ile Suudi Arabistan karşı karşıya geldi. Lusail Iconic Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Suudi Arabistan'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Suudi Arabistan'a galibiyeti getiren golleri 48. dakikada Al Shehri ve 53. dakikada Al Dawsari kaydetti. Arjantin'in tek sayısı ise 10. dakikada Lionel Messi'nin penaltısından geldi.

Bu skorun ardından turnuvanın favorileri arasında gösterilen Arjantin'e kamuoyunda tepki üstüne tepki yağdı.

Dünya Kupası'na puansız bir başlangıç yapan Tangocular; mağlubiyetin şokunu yaşarken, Türk futbolseverler de Arjantin'in Milli Takım kadrosuna davet almayan Mauro Icardi'nin ismini gündeme soktu.

Messi'den Icardi'ye olay sözler: ''Sen pisliksin'' iddiası çok konuşulmuştu

Suudi Arabistan'ın Arjantin'i yenerek büyük bir sürprize imza atmasının ardından geçtiğimiz aylarda manşetleri süsleyen bu haberi akıllara getirdi. Arjantin basınından gazeteci Lussich, Sampaoli döneminde Icardi'yi takımda görünce Messi'nin tepki gösterdiğini ifade etmiş ve hakaretlerde bulunduğunu söylemişti.

Haberin ayrıntılarında ise şunlar vardı:

Lussich yaptığı açıklamada, "Messi, Icardi'yi aptal ve pislik biri olarak tanıyor. Bu yüzden Icardi'yi milli takıma aldırmıyor. Messi yüzünden Icardi'den herkes nefret ediyor" dedi.

Messi, yakın arkadaşlarına attığı mesajda, "Bu pisliğin burada ne işi var?" dedi. Icardi'yi hiçbir şekilde arkadaş grubuna dahil etmeyen Messi, yıldız oyuncunun Arjantin'de oynamasını engelledi.