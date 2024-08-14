  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Icardi'den Lille göndermesi: Böyle kahkaha attılar
Spor

Icardi'den Lille göndermesi: Böyle kahkaha attılar

Yeniakit Publisher
2024-08-14 09:42:00 -
Icardi'den Lille göndermesi: Böyle kahkaha attılar

Fenerbahçe'nin Lille ile 1-1 berabere kalarak Şampiyonlar Ligi'ne veda etmesinin ardından Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'den sarı lacivertlileri kızdıran bir paylaşım geldi.

Fenerbahçe'nin Lille ile 1-1 berabere kalarak Şampiyonlar Ligi'ne veda etmesinin ardından Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'den sarı lacivertlileri kızdıran bir paylaşım geldi.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fransız ekibi Lille'i 2-1'in rövanşında evinde ağırladı. Sarı lacivertliler mücadelenin 117'nci dakikasında kalesinde penaltıdan gördüğü gol sonrası rakibi ile 1-1 berabere kaldı ve Şampiyonlar Ligi defterini kapattı.

Yoluna UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında devam edecek olan Fenerbahçe'de Devler Ligi hasreti 16 yıla çıktı.

LILLE GÖNDERMESİ

Mücadelenin ardından Galatasaray’ın yıldız golcüsü Mauro Icardi’den Fenerbahçe’ye göndermeli bir paylaşım geldi.

Türkiye gazetesinin haberine göre eski Fenerbahçeli Michy Batshuayi ile kendisinin bulunduğu ve kahkaha attıkları bir kareyi paylaşan Icardi, bu paylaşımına karşılaşma öncesi Lille'in de kullandığı 'Aşkın Olayım' müziğini eklemeyi ihmal etmedi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

O paylaşıma "Fenerbahçeliler kızacak" yorumları geldi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23