Icardi yeni işe soyundu! Türkiye'den alıp dünyaya satacak

Galatasaray'da Mauro Icardi rüzgarı devam ediyor. Beşiktaş derbisinde attığı 2 golle takımına galibiyeti getiren ve performansını zirveye çıkaran Arjantinli golcünün iş hayatında da önemli girişimler yapmaya hazırlandığı da iddia edildi.

Türk Kahvesi pazarlayacak

Arjantin basınında yer alan haberlere göre; Mauro Icardi'nin Türk Kahvesi'ni pazarlamak için bazı girişimlerde bulunduğu dile getirildi. Başarılı golcünün bu konuda bazı Türk iş adamları ile görüşmeler yaptığı da vurgulandı.

Arjantinli golcü son haftalardaki formdaki performansı ile dikkatleri üzerine çekiyor. Icardi en sonra Beşiktaş ağlarına 2 gol bırakmıştı.