Icardi ve Mata, Messi ile Neymar'ın rakibi oldu!

Fatih Terim'in Golden Foot efsaneleri arasına adını yazdıracak olmasının ardından, Galatasaray forması giyen iki futbolcu da bu prestijli ödül için adaylar arasındaki yerini aldı. Sarı-Kırmızılı ekibin dünyaca ünlü iki starı Icardi ve Mata, büyük ödül için yarışacak.

Geçen yıl Mohamed Salah'ın mutlu sona ulaştığı Golden Foot'ta, Galatasaraylı iki oyuncunun rakipleri arasında; temsilcimiz Burak Yılmaz'ın yanı sıra Messi, Neymar, Benzema, De Bruyne, Jorginho, Kane, Lewandowski, Kante, Van Dijk gibi isimler başını çekiyor. Oylama 4 Ekim'de başlayacak.

Kaynak: Fanatik