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Spor Icardi iyiden iyiye baydı! Yeter artık...
Spor

Icardi iyiden iyiye baydı! Yeter artık...

Galatasaray'a büyük umutlarla transfer edilen Mauro Icardi ile Wanda Nara arasındaki problemler taraftarın başını ağrıtıyor.

Yeniakit Publisher
2022-10-15 16:37:00 -
Icardi iyiden iyiye baydı! Yeter artık...

Galatasaray'a büyük umutlarla transfer edilen Mauro Icardi ile Wanda Nara arasındaki problemler taraftarın başını ağrıtıyor.

Geldiği günden beri performansıyla değil; özel hayatıyla gündemden düşmeyen Arjantinli oyuncu için sabırlar tükendi. Son olarak Kayserispor maçı öncesi Instagram hesabından canlı yayın açan Icardi, Galatasaray taraftarını çileden çıkardı.

Galatasaray'da Icardi krizi yaşanıyor. Takıma transfer olduğu günden beri eşi Wanda Nara ile bir ayrılıp bir barışan Arjantinli oyuncu için tehlike çanları çalmaya başladı. Taraftarın tepkisini çeken yıldız oyuncu Kayserispor maçı öncesi yine bildiğini okudu.

Sarı-kırmızılı futbolcu sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Ben deli değilim. Wanda'nın nasıl bir insan olduğunu her zaman bildim ve onu savundum. Artık geldiğimiz noktada Wanda'nın savunulacak bir tarafı kalmadı. Tavırlarıyla tüm dünyanın alay konusu oluyor. Ben bunlara katlanmaya hazır değilim" ifadelerini kullandı. Kayserispor maçı öncesi bu tarz bir yayın açması sarı-kırmızılı taraftarları çileden çıkardı.

Icardi'nin yine özel hayatıyla gündeme gelmesi sonrası isyan eden taraftarlar, "Artık yeter, sıkıldık! Seni gollerinle konuşalım. Sürekli Wanda Nara ve sorunlarını dinlemekten bıktık" şeklinde yorumlar yaptı.

 

 


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