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Spor Icardi hakkında çıkan iddialara son nokta kondu
Spor

Icardi hakkında çıkan iddialara son nokta kondu

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Icardi hakkında çıkan iddialara son nokta kondu

Galatasaray'daki geleceği merak edilen Mauro Icardi’nin menajeri Elio Pino, önceliklerinin Galatasaray olduğunu söyledi. Pino, yeni sözleşme görüşmelerinin olumlu ilerlediğini söyledi.

Galatasaray'da geleceği merak konusu olan Arjantinli yıldız Mauro Icardi için menajeri Elio Pino'dan önemli açıklamalar geldi.

GÖRÜŞMELER OLUMLU SÜRÜYOR

Gazeteci Gustavo Mendez'e konuşan Pino, sarı-kırmızılı kulüple yeni sözleşme görüşmelerinin olumlu şekilde sürdüğünü belirtti.

Icardi için konuşan Pino, " Galatasaray, Mauro Icardi için sadece bir kulüp değil, bir aile. Başkan Dursun Özbek'e ve taraftarlara duyduğumuz saygı nedeniyle şu anda başka hiçbir teklifi dinlemiyoruz." dedi.

 

Son dönemde basında yer alan transfer iddialarının büyük kısmının yetkisiz menajerlerden kaynaklandığını dile getiren Pino, önceliklerinin her zaman Galatasaray olduğunu ancak kulüple yolların ayrılması yönünde ortak bir karar alınması durumunda diğer seçeneklerin gündeme gelebileceğini ekledi.

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