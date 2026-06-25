Icardi hakkında çıkan iddialara son nokta kondu

Galatasaray'da geleceği merak konusu olan Arjantinli yıldız Mauro Icardi için menajeri Elio Pino'dan önemli açıklamalar geldi.

GÖRÜŞMELER OLUMLU SÜRÜYOR

Gazeteci Gustavo Mendez'e konuşan Pino, sarı-kırmızılı kulüple yeni sözleşme görüşmelerinin olumlu şekilde sürdüğünü belirtti.

Icardi için konuşan Pino, " Galatasaray, Mauro Icardi için sadece bir kulüp değil, bir aile. Başkan Dursun Özbek'e ve taraftarlara duyduğumuz saygı nedeniyle şu anda başka hiçbir teklifi dinlemiyoruz." dedi.

Son dönemde basında yer alan transfer iddialarının büyük kısmının yetkisiz menajerlerden kaynaklandığını dile getiren Pino, önceliklerinin her zaman Galatasaray olduğunu ancak kulüple yolların ayrılması yönünde ortak bir karar alınması durumunda diğer seçeneklerin gündeme gelebileceğini ekledi.