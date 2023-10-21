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Spor Icardi, Bayern Münih maçına yetişecek mi?
Spor

Icardi, Bayern Münih maçına yetişecek mi?

Yeniakit Publisher
2023-10-21 22:47:00 -
Icardi, Bayern Münih maçına yetişecek mi?

Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, derbinin son dakikalarında sakatlanan Mauro Icardi'nin durumu hakkında bilgi verdi.

Derbide Beşiktaş'ı 2-1 yenen Galatasaray'ın teknik direktör Okan Buruk, mücadelenin ardından değerlendirmelerde bulundu.

"Net durumu MR sonrası göreceğiz"

Maçta 2 gol atan Icardi'nin sakatlığı hakkında konuşan Buruk, "Icardi'nin topuğunda bir ağrı vardı. Kenarda bandajı çıkardı, ağrı arttı. Soyunma odasında da ağrısı vardı. Şu anda ağrı var, net durumunu MR sonrası göreceğiz" dedi.

Öte yandan derbiyi değerlendiren deneyimli teknik adam, "Maç sonu baktığımızda böyle bir derbi kazanmışsınız, mutlu olmanız gerekiyor. 11'e 11'de rakibimize karşı üstündük ama 11'e 10'dan sonra oyuncuların kafasında '1-0 öndeyiz, nasıl olsa kazanırız'ı gördük. Maçın başındaki dinamizmimizi kaybettik. Net pozisyonlar vermedik. Topu gereksiz bıraktık zaman zaman. Bugün genel olarak baktığımda, bundan önceki haftalarda değindiğimiz şey bitiriciliğimiz yeterli değildi. Çok kolay rakip ceza sahasına gittik. Burada daha iyi olmamız gerekiyor. Şut sayısı 30'a yaklaşmış ama kaç tanesi istediğimiz gibi olmuş, kaç tanesini değerlendirebilirmişiz bunun analizini yapacağız" ifadelerini kullandı.

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