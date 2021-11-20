İç savaşı andıran görüntüler! Aşı olmayanlara yasakların getirildiği Hollanda'da sokaklar karıştı!
Tam aşılamanın yüzde 75 olduğu Hollanda'da aşı olmayanlara yönelik başlatılan yasakların ardından Rotterdam'da sokaklar karıştı. İsyan edenlerle polislerin çatışması, iç savaşı andıran görüntüler oluşturdu.
Tam aşılamanın yüzde 75 olduğu Hollanda'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının başlangıcından bu yana kaydedilen rekor vaka sayısı nedeniyle önlemler artırıldı.
Rotterdam kentinde toplanan kalabalık, "kısmi kapanma" kararını ve aşısızlara getirilen yasakları protesto etti.
Polis protestoculara ateş açarak cevap verdi. Bunun üzerine Hollanda vatandaşları ortalığı yakıp yıkmaya başlayarak polise karşılık verdi.
Olaylar, tansiyon arttırarak devam ediyor.