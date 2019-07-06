İç çamaşırına sakladığı silah ateş aldı!
Karaman'da jandarmanın kontrol yaptığını gören şahıs, yakalanmamak için silahını iç çamaşırına sakladı. Uygulama noktasından geçtikten sonra silahını çıkarmaya çalışan adamın elindeki tabanca ateş aldı. Yaralanan adam hastanede tedavi altına alındı.06 Temmuz 2019 Cumartesi 13:14
Arkadaşı Muzaffer Sağ ile birlikte Niğde'den Karaman'a gelen Ahmet Akkuş (32), sabah saatlerinde Karaman-Ereğli karayolu üzerinde jandarmanın kontrol noktasını fark edince, otomobilin torpidosundaki ruhsatsız tabancayı iç çamaşırının içine gizledi.
Ateş aldı
Ahmet Akkuş jandarma uygulama noktasını geçtikten sonra tabancayı çıkarmak isterken silah ateş aldı. Akkuş kasığından yaralandı.
Arkadaşı Muzaffer Sağ'ın ihbarı üzerine gelen ambulansla Ahmet Akkuş, Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, olayın ardından Ahmet Akkuş'un kullandığı otomobilde detaylı inceleme yaptı. Araçta bulunan ruhsatsız tabanca ve mermi kovanı muhafaza altına alındı.
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