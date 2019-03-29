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İç borçlanma stratejisi (2)

Hazine ve Maliye Bakanlığı, nisanda 2,8 milyar lira, mayısta 18,8 milyar lira, haziranda ise 11 milyar lira iç borçlanmaya gidecek

29 Mart 2019 Cuma 17:23
İç borçlanma stratejisi (2)

ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanlığı, nisanda 2,8 milyar lira, mayısta 18,8 milyar lira, haziranda ise 11 milyar lira iç borçlanma gerçekleştirecek.

Bakanlığın nisan-haziran dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisine göre, nisanda 2,6 milyar liralık iç borç servisine karşılık 2,8 milyar liralık, mayısta 19,2 milyar liralık iç borç servisine karşılık 18,8 milyar liralık, haziranda da 11,4 milyar liralık iç borç servisine karşılık 11 milyar liralık iç borçlanma yapılması öngörülüyor.

Nisandaki iç borçlanmanın 1,9 milyar lirasının piyasadan,1 milyar lirasının kamuya satışlardan, mayıstaki iç borçlanmanın 15,1 milyar lirasının piyasadan, 3,7 milyar lirasının kamuya satışlardan, hazirandaki iç borçlanmanın 8,1 milyar lirasının piyasadan, 500 milyon lirasının kamu sertifikasından, 2,4 milyar lirasının da kamuya satışlardan oluşması bekleniyor.

Söz konusu dönemde dış borçlanmaya gidilmeyecek. Bu dönemde 9 tahvil ihalesi, 1 doğrudan satış düzenlenecek.

Nisanda 5 milyar liralık, mayısta 22 milyar liralık, haziranda da 13,8 milyar liralık ödeme yapılacak. Bu ödemenin 7,6 milyar lirası dış borç servisinden oluşacak.

Öte yandan, nakit bazlı faiz dışı denge, özelleştirme gelirleri, 2B satış gelirleri, TMSF'den sağlanan gelirler, devirli-garantili borç geri dönüşleri, kasa-banka değişimi ve kur farkı kalemlerini içeren borçlanma dışı kaynakların da nisanda 2,2 milyar lira, mayısta 3,2 milyar lira, haziranda ise 2,8 milyar lira olması öngörülüyor.

(Bitti)

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 17:23
  1. Hazine ve Maliye Bakanlığı
  2. İç Borçlanma Stratejisi
  3. nisan-haziran dönemi

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