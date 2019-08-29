0553 313 94 23

İç borçlanma stratejisi (1)

Hazine ve Maliye Bakanlığı, eylül-kasım döneminde 30,7 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek

29 Ağustos 2019 Perşembe 17:16
İç borçlanma stratejisi (1)

ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanlığı, eylül-kasım döneminde 38,8 milyar liralık iç borç servisine karşılık 30,7 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.

Bakanlık, eylül-kasım dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı.

Buna göre, söz konusu dönemde 38,8 milyar liralık iç borç servisine karşılık 30,7 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirilecek.

Bu dönemde dış borçlanma yapılmayacak.

(Sürecek)

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 17:16
  1. eylül-kasım
  2. Hazine ve Maliye Bakanlığı
  3. İç Borçlanma Stratejisi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adıyaman’da "Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi"
    1. Adıyaman’da "Denetimli Serbestlik..
    2. Belediye Başkanını tekerlekli..
    3. Acar, Zafer Bayramını kutladı
    4. Tarsus’ta Üretici Kadın Kooperatifi..
    5. Baransu’nun yargılamasına devam edildi
    6. Milletvekili Tutdere, 30 Ağustos Zafer..
    7. ’İnegöl Alası’na polis ve zabıta..
    8. Turgut Uçar Trabzon Cup başladı
    9. Güzellikte “yetkisiz” sağlık hizmetine..
    10. Karaman’da hamile kadın ile kocasına..
    11. Emine Bulut’un katil zanlısını..
    12. Karpuz reçeli nasıl yapılır? Karpuz..
    13. Ordu’da annesini öldüren zanlı..
    14. Tekerlekli sandalyeye binerek..
    15. Köyler Gemlik Belediyesi ile..
    16. Fenerbahçe'de Allahyar 1. Lig yolcusu
    17. Bulgaristan'daki siber saldırı
    18. Boynuna tutunan kene hastanede..
    19. Nilüfer ilk yabancı transferini yaptı
    20. İmran Han'dan açıklama: Hindistan..
    21. "Ekonomideki toparlanma üçüncü..
    22. Ankara Valisi Şahin’den 30 Ağustos..
    23. Nilüfer’de kaçak yapıya geçit yok
    24. GÜNCELLEME 2 - Trafik tartışmasında..
    25. Duterte'den zehir zemberek açıklama:..
    26. Akhisar’ın kurtuluş coşkusunda Haluk..
    27. Başkan Turanlı,30 Ağustos Zafer..
    28. Yemen Hükümeti, Aden’de hava..
    29. Gençlerbirliği'nden savunmaya takviye
    30. Deniz süpürüldü, sahil temizlendi
    Gerilimde son perde! ABD savaş gemisi limana alınmadı
    Gerilimde son perde! ABD savaş gemisi limana alınmadı
    Öğrencilerin kaldığı yurtlar kapanınca, rahatlayacak mısınız?
    Öğrencilerin kaldığı yurtlar kapanınca, rahatlayacak mısınız?
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!

    Günün Karikatürü

    29 Ağustos 2019
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı