İç borçlanma stratejisi (1)
Hazine ve Maliye Bakanlığı, nisan-haziran döneminde 32,6 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek29 Mart 2019 Cuma 17:09
ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanlığı, nisan-haziran döneminde 33,2 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 32,6 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.
Bakanlık, nisan-haziran dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı.
Buna göre Hazine, söz konusu dönemde 33,2 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 32,6 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirecek.
Bu dönemde dış borçlanma ise yapılmayacak.
(Sürecek)
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