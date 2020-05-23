İç Anadolu'nun doğusu bayramı parçalı bulutlu geçirecek

KAYSERİ (AA) - Kayseri ve Sivas'ta havanın bayramda parçalı ve çok bulutlu geçmesi bekleniyor.



Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bayram süresince bölge genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu geçecek.

Bayramın birinci gününü yer yer sağanak yağışlarla geçirecek olan bölgede hava sıcaklığı ise mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Ayrıca bayramın ilk günü bölgede rüzgarın da zaman zaman saatte 30-50 kilometre hızla esmesi bekleniyor.























