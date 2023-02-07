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Gündem İç Anadolu'dan deprem bölgesine personel, araç ve yardım malzemesi gönderildi
Gündem

İç Anadolu'dan deprem bölgesine personel, araç ve yardım malzemesi gönderildi

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Yozgat, Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Sivas ve Kayseri'den, deprem bölgesine personel, araç ve yardım malzemesi gönderildi.

Yeniakit Publisher
2023-02-07 01:51:00 -

Yozgat Valiliğinden yapılan açıklamada, deprem bölgesine 6 ekskavatör, 10 kepçe, 14 kamyon, 2 çekici, 2 loader ile birer kurtarıcı, pikap, minibüs, grayder olmak üzere 38 araç ve 247 personel intikal ettiği belirtildi.

Açıklamada, gıda maddesi, battaniye, ısıtıcı, bebek bezi, mama, jeneratör, giysiden oluşan 2 tır yardımın da gönderildiği ifade edildi.

Öte yandan, Sorgun Belediyesi ise battaniye, gıda ve giysiden oluşan 7 yardım tırını, Sarıkaya Belediyesi de çeşitli ihtiyaç malzemelerini taşıyan yardım tırını deprem bölgesine sevk etti.

- Niğde

Niğde Valiliği ile Niğde Belediyesi koordinesinde başlatılan yardım kampanyası kapsamında vatandaşlardan battaniye, kaban, su, ısıtıcı, bot ve ayakkabı toplandı.

Toplanan yardım malzemesi 2 tır ile belediye önünde düzenlenen törenin ardından deprem bölgesine uğurlandı.

Nevşehir

Deprem bölgesindeki arama ve kurtarma çalışmalarına katılmak üzere hazırlıklarını tamamlayan ekipler Nevşehir'den yola çıktı.

Nevşehir Belediyesi, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki çalışmalarda kullanılması amacıyla ekskavatör, hafriyat kamyonu ve jeneratörü görevli personelle birlikte bölgeye gönderdi.

Kapadokya Havalimanı Hava Kurtarma ve Yangınla Mücadele biriminde görevli 13 personel Adıyaman'a uğurlanırken, Ürgüp Belediyesi ise bir itfaiye aracı ile 17 arama kurtarma personelini Hatay iline gönderdi.

Kentten, gün içinde 34 ekip, 205 personel, 4 ambulans, 1500 kişilik mobil aşevi, 2 kurtarıcı, 4 UMKE ve 11 itfaiye kurtarma aracı da bölgeye gönderilmişti.

Kırşehir

Kırşehir'den, deprem bölgesine 2 tır yardım malzemesi gönderildi.

İçinde gıda, giysi, battaniye, ısıtıcı ve barınma malzemeleri olan 2 tırın ardından, vatandaşlardan toplanan diğer yardım malzemeleri de belirli aralıklarla gönderilmeye devam edilecek.

Öte yandan, kentten yola çıkan, İl Özel İdaresi, İl Sağlık Müdürlüğü, Kırşehir Belediyesi ve diğer kurumlara ait 40 araç ve 134 personelin de deprem bölgesinde görev yapmaya başladığı belirtildi.

Sivas

Sivas'ta depremden zarar gören vatandaşlar için valilik ve belediye tarafından yardım kampanyası düzenlendi.

Bu çerçevede, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan vatandaşların göndermek istediği yardımlar, emniyet ekipleri tarafından adreslerinden alınarak Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde toplandı.

Kampanya kapsamında, toplanan battaniye, ısıtıcı, çocuk bezi, mama, bot, su ve giyeceklerden oluşan yardım malzemeleri, 3 tırla Malatya'ya gönderildi.

Kampanya kapsamında aynı bölgeye yarın sabah 20 bin ekmek gönderileceği öğrenildi.

Kayseri

Yukatel Kayserispor Kulübü tarafından, depremzedelere çeşitli yardım malzemelerinin ulaştırılacağı duyuruldu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüz, yaşanan deprem felaketinden etkilenen vatandaşlarımızın faydalanması için 2 bin kışlık polar, atkı, bere, birer tır battaniye ve elektrikli sobanın deprem bölgesine ulaştırılması için Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile koordinasyon sağlamıştır." ifadesi kullanıldı.

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