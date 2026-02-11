İç Anadolu fırtınaya teslim: Meteoroloji 7. Bölge’den "turuncu" alarm! Kayseri ve çevre illerde hayatı felç edecek rüzgar kapıda
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, Kayseri merkezli olmak üzere sorumluluk alanındaki iller için kritik bir "kuvvetli rüzgar ve fırtına" uyarısı yayımladı.
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, kentte kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkisini göstereceği belirtilerek, uyarılarda bulunuldu.
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklama şu şekilde:
"Yapılan son değerlendirmelere göre; Kayseri ve çevrelerinde Perşembe günü beklenen rüzgarın güneyli yönlerden ’kuvvetli rüzgar’ ve fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."