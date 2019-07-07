0553 313 94 23

İbretlik son! Sentetik zehir bu hale getirdi

İstanbul’da sentetik uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen 22 yaşındaki genç ölü bulundu.

07 Temmuz 2019 Pazar 15:01
İbretlik son! Sentetik zehir bu hale getirdi

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde sentetik uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Bölgeden geçen vatandaşlar hareketsiz yatan bir şahsın olduğunu görerek, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Yüksek doz

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk yaptıkları incelemede Serhat T.  isimli gencin yüksek dozda uyuşturucu madde kullanarak hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekipleri ise, gencin hayatını kaybettiği bölgede çalışma yaptı.

Gencin cenazesi incelemelerin ardından cenaze arabası ile İstanbul Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 15:01
  1. İstanbul
  2. Beyoğlu
  3. sentetik uyuşturucu
  4. sağlık
  5. polis
  6. cenaze

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Pazaryeri’nde geleneksel hayır günleri
    1. Pazaryeri’nde geleneksel hayır günleri
    2. Taksinin sıkıştırdığı motosiklet..
    3. AK Parti’ye seslenen Karamollaoğlu:..
    4. Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 2..
    5. Otomobilin çarpıp kaçtığı 8 yaşındaki..
    6. Kırkpınar’da yarı final heyecanı..
    7. Umman Dışişleri Bakanı Şam'da Esed'le..
    8. Antalya'da silahlı saldırı! 1 ölü
    9. Kırkpınar’a tek ağa aday oldu
    10. Mişmişpark fuar alanına otobüs..
    11. Mete Gazoz'dan altın madalya
    12. Bursa’da 12 ton kaçak midye ele..
    13. Güzelçamlı Milli Parkı araç girişine..
    14. Yeni partiyle ilgili bomba iddia!..
    15. Antalya'da silahlı saldırı: 1 ölü
    16. Odunpazarı’ndan işçilere yüzde 20 zam
    17. İstanbul havalimanlarından rekor yolcu!
    18. Warmbier'in ailesi el konulan gemiyi..
    19. Sakarya’da trafik kazası: 2 yaralı
    20. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan,..
    21. Pendik’te trafik magandası dehşeti
    22. 6 asırlık çeşmeye restorasyon
    23. Ayvalık Çiftçi Malları Başkanlığı..
    24. Komedyen Yavuz Seçkin, Canan Karatay..
    25. Yetişkinlere Yönelik Gelişim Atölyesi..
    26. Büyükşehir’den güvenli sürüş eğitimi
    27. Büyükşehir Meclisi 62 maddeyi görüşecek
    28. Kayserispor, kuvvet antrenmanı yaptı
    29. Erzurumspor yeni sezona hazırlıklarını..
    30. Netanyahu'dan AB ülkelerine çağrı:..
    Bakan Süleyman Soylu duyurdu: Suriyeli kaydına İstanbul kapalıdır
    Bakan Süleyman Soylu duyurdu: Suriyeli kaydına İstanbul kapalıdır
    Yalçın Küçük ve yamağının beklentisi gerçekleşiyor! "Genel af AKP'yi silmek demektir"
    Yalçın Küçük ve yamağının beklentisi gerçekleşiyor! "Genel af AKP'yi silmek demektir"
    Başkan Erdoğan'dan flaş hamle
    Başkan Erdoğan'dan flaş hamle
    Karanlık Oda Tv kahpeliğe başvurdu! AYM’ye atanan Selahaddin Menteş’i karalamak için bakın ne yaptılar
    Karanlık Oda Tv kahpeliğe başvurdu! AYM’ye atanan Selahaddin Menteş’i karalamak için bakın ne yaptılar
    Mihraç Ural'a bombalı saldırı! Ağır yaralandı
    Mihraç Ural'a bombalı saldırı! Ağır yaralandı

    Günün Karikatürü

    7 Temmuz 2019
    Ne F-35, ne de S-400... İşte CHP mantığı!
    Ne F-35, ne de S-400... İşte CHP mantığı!
    Libya'da gizli görevdeki MİT personelinin resimlerini paylaştılar
    Libya'da gizli görevdeki MİT personelinin resimlerini paylaştılar