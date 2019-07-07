İbretlik son! Sentetik zehir bu hale getirdi İstanbul’da sentetik uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen 22 yaşındaki genç ölü bulundu.

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde sentetik uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Bölgeden geçen vatandaşlar hareketsiz yatan bir şahsın olduğunu görerek, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Yüksek doz İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk yaptıkları incelemede Serhat T. isimli gencin yüksek dozda uyuşturucu madde kullanarak hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri ise, gencin hayatını kaybettiği bölgede çalışma yaptı. Gencin cenazesi incelemelerin ardından cenaze arabası ile İstanbul Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

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