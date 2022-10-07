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Yerel İbretlik olay! Cuma namazı hayat kurtardı
Yerel

İbretlik olay! Cuma namazı hayat kurtardı

Düzce' de çakıl taşı yüklü kamyon taksi durağına daldı, taksicilerin cuma namazında olması faciayı önledi.

Yeniakit Publisher
2022-10-07 15:42:00 -
İbretlik olay! Cuma namazı hayat kurtardı

Düzce'de öğle saatlerinde Mehmet K. kontrolündeki çakıl taşı yüklü kamyon, seyir halindeyken kontrolden çıktı. Freni boşalan kamyon, harekete geçerek önce refüje ardından taksi durağına daldı.

Şarampole yuvarlanan araç, önündeki binaya da çarparak takla attı. Çarpmanın şiddetiyle binada bulunan ne olduğunu anlamak için dışarı çıktı.

Öte yandan cuma namazı sebebi ile taksi durağında hiçbir şoförün bulunmadığı belirtildi.

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