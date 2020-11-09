  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor İbrahimovic, Milan'ı mağlup olmaktan kurtardı
Spor

İbrahimovic, Milan'ı mağlup olmaktan kurtardı

Lig lideri Milan sahasında, Hellas Verona ile 2-2 berabere kaldı

Yeniakit Publisher
2020-11-09 01:17:19 -
İbrahimovic, Milan'ı mağlup olmaktan kurtardı

ROMA (AA) - İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 7. haftasında lig lideri Milan, konuk ettiği Hellas Verona ile son dakikalarda bulduğu golle 2-2 berabere kaldı.

Milano'daki San Siro Stadı'nda oynanan maçta, konuk ekip 6. dakikada Antonin Barak ile öne geçti: 0-1.

Hellas Verona, 19. dakikada Mattia Zaccagni ile farkı 2'ye çıkardı: 0-2.

Ev sahibi Milan, 27. dakikada Veronalı Giagiacomo Magnani'nin kendi kalesine attığı golle farkı 1'e indirdi: 1-2.

İlk yarı konuk Hellas Verona'nın üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda ev sahibi ekip beraberlik golü için yüklenirken, 65. dakikada penaltı atışı kazandı. Milan'ın İsveçli golcüsü Zlatan İbrahimovic, penaltı atışını gole çeviremedi.

Milan'ın 89. dakikada Davide Calabria ile bulduğu gol, VAR kararıyla iptal edilirken, 90+3. dakikada İbrahimovic kafa golüyle beraberlik golünü attı: 2-2.

Müsabaka 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Bu golle Milan, Hellas Verona karşısında mağlup olmaktan son dakikada kurtuldu ve yenilmezlik serisini sürdürdü. İki takım da birer puana razı oldu.

Kırmızı-siyahlı takım, puanını 17'ye yükselterek lig liderliğini sürdürürken, Hellas Verona ise bu maçtan aldığı 1 puanla puanını 12'ye çıkarttı ve 8. sırada yer aldı.

Milan kadrosunda bulunan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, mücadeleye ilk 11 başlarken, 87. dakikada yerini Jens Petter Hauge'ye bıraktı.

Hellas Verona kadrosundaki milli futbolcu Mert Çetin ise yedekler arasında başladığı maçın 73. dakikasında Magnani'nin yerine oyuna dahil oldu.

- Napoli'den deplasmanda önemli galibiyet

Serie A'nın 7. haftası bugün gündüz bölümünde oynanan diğer 4 maçla tamamlandı.

Lazio, konuk ettiği Juventus ile 1-1 berabere kalırken, Roma deplasmanda Genoa'yı 3-1 yendi.

Torino ile Crotone golsüz berabere kalırken, Atalanta-Inter maçı da 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Ligin güçlü ekiplerinden Napoli ise Bologna deplasmanından 1-0'lık galibiyetle dönerek, haftayı karlı kapatan takımlardan oldu.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Ekonomi kötü' diyenler utanır mı? Sıra oldular
Gündem

'Ekonomi kötü' diyenler utanır mı? Sıra oldular

Türkiye'ye dört koldan yapılan saldırılar devam ediyor. Ülkemizi ekonomi üzerinden yıpratmaya çalışanları ise bazı görüntüler yalanlıyor. ..
'Hayırdır' dedirten kutlama mesajı! HDP için 'dönüm noktası'ymış!
Siyaset

'Hayırdır' dedirten kutlama mesajı! HDP için 'dönüm noktası'ymış!

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ile Mithat Sancar, ABD başkanı seçilen Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e kutlama mesajı i..
Başkan Erdoğan ile kongreye katılacaktı! Test sonuçlarını alınca...
Siyaset

Başkan Erdoğan ile kongreye katılacaktı! Test sonuçlarını alınca...

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşecek olan AK Parti Kocaeli İl Başkanl..
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay