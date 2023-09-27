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Spor Ibrahimovic 41 yaşında yeniden Milan’a dönüyor!
Spor

Ibrahimovic 41 yaşında yeniden Milan’a dönüyor!

Yeniakit Publisher
2023-09-27 19:44:00 -
Ibrahimovic 41 yaşında yeniden Milan’a dönüyor!

Dünya futbolunun efsanevi golcülerinden biri olan Ibrahimovic, futbol sahnesine geri dönüş için adımlarını atmaya hazırlanıyor. Serie A'nın güçlü takımı, bu efsane oyuncuyu yeniden sahada görmek için stratejisini oluşturdu.

41 yaşındaki İsveçli süperstar, geçen sezonun sonunda sakatlıklar yaşadığı için emekli olmak zorunda kalmıştı. İtalya'dayken inanılmaz kariyerinin ilk perdesi kapandı ve Rossoneri ile ikinci Serie A şampiyonluğunu da yaşamayı ihmal etmedi. Daha sonra futbolu bırakarak kariyerine yeni bir aşamada devam edeceğini açıkladı.

 

Ibrahimovic, yakın zamanda Newcastle ile Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesinde Milan'da görüldü ve Calciomercato, eski İsveçli milli oyuncu ile kulüp sahibi Gerry Cardinale arasında kendisi için olası bir rol konusunda görüşmeler yapıldığı ifade edildi.

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