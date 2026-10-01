Afyonkarahisar Kasaplar Odası Başkanı İbrahim Yörük, kentteki sucuk ve et sektörünü hedef alan bazı haber ve sosyal medya paylaşımlarına tepki gösterdi. Yörük, Afyonkarahisar sucuğunun kentin önemli marka değerlerinden biri olduğunu belirterek, sektörün siyasi ve seçim tartışmalarına malzeme edilmemesi çağrısında bulundu.



İbrahim Yörük: “Sektörün İtibarına Zarar Verilmemeli”

Afyonkarahisar Kasaplar Odası Başkanı İbrahim Yörük, son günlerde bazı internet siteleri ve sosyal medya hesaplarında Afyonkarahisar sucuğu ile et sektörüne ilişkin yayımlanan içeriklerle ilgili yazılı açıklama yaptı.





Söz konusu yayınlarda yer alan bazı iddiaların gerçeği yansıtmadığını savunan Yörük, konunun farklı bir çerçevede sunularak kamuoyunda yanlış bir algı oluşturulmaya çalışıldığını öne sürdü.



Yörük, özellikle Afyonkarahisar Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mühsürler ile ilgili ortaya çıkan iddialara değinerek, Mühsürler ve ailesinin söz konusu markanın sahibi olmadığını, marka ile doğrudan veya dolaylı herhangi bir ticari ortaklık, sahiplik ya da işletmecilik ilişkilerinin bulunmadığını ifade etti.



“KİŞİLER HEDEF GÖSTERİLMEMELİ”



Açıklamasında haberlerin sunuluş biçimine de tepki gösteren Yörük, bir kişinin kendisine ait olmayan bir marka veya ticari faaliyetle ilişkilendirilmesinin kamuoyunda yanlış kanaat oluşturabileceğini belirtti.



Yörük, kişilerin ve kurumların doğruluğu kesinleşmemiş iddialar üzerinden hedef gösterilmemesi gerektiğini vurgulayarak, konunun gerçek yönünün ortaya konulmasının önemine dikkat çekti.



“AFYON SUCUĞU ŞEHRİN ORTAK DEĞERİDİR”



Afyonkarahisar sucuğunun yalnızca bir gıda ürünü olmadığını ifade eden Yörük, sektörün kent ekonomisi açısından taşıdığı öneme dikkat çekti.



Üreticiden besiciye, sanayiciden esnafa kadar çok sayıda kişinin bu sektörden geçimini sağladığını belirten Yörük, Afyonkarahisar’ın sucuk ve et ürünleriyle özdeşleşen köklü bir üretim kültürüne sahip olduğunu söyledi.



Yörük, Afyonkarahisar sucuğunun Türkiye genelinde tanınmasında yıllardır sürdürülen üretim tecrübesi, kalite anlayışı ve sektör temsilcilerinin emeğinin önemli rol oynadığını ifade etti.





SEÇİM SÜRECİNE DİKKAT ÇEKTİ



Afyonkarahisar Ticaret Borsası seçimlerinin gündemde olduğu dönemde sucuk ve et sektörüne yönelik tartışmaların artmasına da değinen Yörük, seçimlerin demokratik hayatın doğal bir parçası olduğunu belirtti.



Adayların kendilerini tanıtma ve projelerini anlatma hakkı bulunduğunu ifade eden Yörük, seçim rekabetinin şehrin ekonomik değerlerine zarar verecek bir noktaya taşınmaması gerektiğini savundu.



Yörük, bir seçim veya makam mücadelesi nedeniyle Afyonkarahisar’ın üreticisinin, besicisinin, imalatçısının ve esnafının zarar görebileceği bir algı oluşturulmasına karşı olduklarını dile getirdi.



“BİR SEKTÖRÜN İTİBARI YILLARDA OLUŞUYOR”



Bir sektörün itibarının uzun yıllar içerisinde oluşturulduğunu belirten Yörük, gerçeğe aykırı veya eksik bilgilerin kamuoyuna aktarılmasının sektörün tamamını olumsuz etkileyebileceğini söyledi.



Afyonkarahisar Kasaplar Odası olarak tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi, üreticilerin desteklenmesi ve et sektörünün daha ileri taşınması için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Yörük, kentteki üretim gücünün ulusal ve uluslararası alanda daha da güçlendirilmesi gerektiğini kaydetti.



“AFYONKARAHİSAR’IN EKONOMİSİ POLEMİKLERLE BÜYÜMEZ”



Açıklamasında kent ekonomisinin ortak bir sorumluluk olduğunu vurgulayan Yörük, üretici, tüccar, sanayici ve esnafın üzerinden siyasi veya kişisel hesap yapılmaması gerektiğini ifade etti.



Yörük, Afyonkarahisar’ın geleceğinin polemikler ve karşılıklı suçlamalar yerine üretim, yatırım, ticaret ve ortak akılla şekillenmesi gerektiğini belirterek, Kasaplar Odası olarak üreticilerin ve esnafın yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.





HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI



Yörük ayrıca, söz konusu yayın ve iddialarla ilgili gerekli hukuki sürecin başlatıldığını açıkladı.



Gerçeğe aykırı olduğunu düşündükleri iddiaların ve kamuoyunu yanıltabilecek ifadelerin yargı mercileri önünde değerlendirileceğini belirten Yörük, hukuki süreç sonucunda gerçeklerin ortaya çıkacağına inandıklarını ifade etti.



Yörük açıklamasını, Afyonkarahisar’ın sucuk ve et sektörünün kentin alın terini, üretim gücünü ve ekonomik değerini temsil ettiğini vurgulayarak tamamladı.



“Üreticimizin, esnafımızın, sanayicimizin ve Afyonkarahisar ekonomisinin tarafındayız” mesajı veren Yörük, kentin tarım, hayvancılık ve et sektörünü daha ileri taşımaya yönelik çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti