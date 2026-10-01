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Gündem İBB binası önünde minibüsçü eylemi! Metrolara kızıp kontak kapattılar
Gündem

İBB binası önünde minibüsçü eylemi! Metrolara kızıp kontak kapattılar

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İstanbul’da Kayaşehir-Şirinevler hattında çalışan minibüs esnafı, metro yüzünden yolcu kaybedip mağdur olduklarını iddia ederek İBB Ek Hizmet Binası önünde kontak kapattı. Araçlarını yol kenarına çeken esnaf, sorunlarına çözüm bulunana kadar çalışmayacaklarını belirterek eylem yaptı.

İstanbul’da Kayaşehir-Şirinevler (A-47) hattında çalışan minibüs sahipleri, genişleyen metro ağından dolayı mağdur olduklarını ifade ederek İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ek Hizmet Binası önünde toplandı. Araçlarını yol kenarına çeken esnaf, sorunlarına çözüm bulunana kadar çalışmayacaklarını belirterek eylem yaptı. Minibüs esnafı adına açıklama yapan Gökhan Sevim, "A-47 hattında İstanbul genelinde yapılan metro ve raylı sistem çalışmaları nedeniyle araçlarımızın hepsi mağdur. İBB tarafından yapılan yolcu sayımı verilerinde potansiyelin çok çok altında kaldığımızı belediye yetkilileri de biliyor ancak bir çözüm üretilmiyor. 31 esnafın yer aldığı A-47 hattında şu an sadece 10 esnaf çalışabiliyor. Geri kalan 21 esnaf ise borçları ve kredileri nedeniyle araçlarını satıp plakalarını boşa çıkarmış durumda" dedi.

Sevim, araçların başka hatları dağıtılması ya da taksi dönüşümü konusunda yardım istediklerini söyledi.

 

"Her gün raylı sistem gelişiyor"

Gelişen metro hattının kendi yolcularını bitirdiğini belirten Sevim, "Yaklaşık bir yıldır 20 araba çalışmıyor. Esnaf yapacak başka bir işi olmadığı için çaresizce hatta devam etmeye çalışıyor, aracını boşa çıkartan arkadaşlarımız ise başka yerlerde işçilik yapıyor. Yolcumuz çok çok aşağıda, esnafın sabredecek gücü kalmadı. Bugün itibarıyla o hatta çalışan aracımız kalmadı. Çalışanları da buraya getirip kontak kapattık. İstanbul’da gelişen raylı sistemden dolayı çok mağduruz. Her gün raylı sistem gelişiyor. İki senedir çözüm bekliyoruz" diyerek şaşırtan tepkilerini sürdürdü.

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