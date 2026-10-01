Siirt’te yıldırım tarlaya böyle düştü
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Siirt Kurtalan'da sağanak sırasında bir tarlaya yıldırım düştü.
Siirt’te sabah saatlerinde etkili olan sağanak, Kurtalan ilçesinde korkutan bir görüntüyü beraberinde getirdi
Olay, sabah saatlerinde Kurtalan ilçesinde meydana geldi. Etkili olan sağanak sırasında bir tarlaya yıldırım düştü. O sırada evin balkonundaki bir kişi tarafından yıldırımın tarlaya düştüğü anlar cep telefonuyla kaydedildi.
Görüntülerde, yıldırımın tarlaya düşmesiyle kısa süreli aydınlanma yaşandığı görüldü.