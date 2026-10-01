  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
MHP'li Yıldız’dan fon krizi açıklaması: Meclis’te komisyona gerek yok, adli mesele Gidenler FETÖ’cüler olsa kucak açarlardı! Avrupa’nın yeni sığınmacı planı ortaya çıktı Verilen 2 doz ilaca rağmen kalbi durmadı! İnfaz masasından hastane odasına Sevan Nişanyan’dan Kemalistleri şok edecek çıkış ‘Türkiye’de Laiklik çökmüştür’ Fon krizi sonrası Erdoğan’dan talimat: Her kim olursa olsun onları bulun! Nafakada referans inancımız olsun! Yarın kılınacak Cuma namazı ile birlikte ibadete açılıyor! Mustafa Karahasanoğlu külliyesi açılışa hazır Telegram’da dehşete düşüren skandal! Çocuk istismarı görüntülerini para karşılığı satmışlar MSB’den Mescid-i Aksa açıklaması: İsrailli grupların düzenlediği baskınları reddediyoruz Dün ‘emekli geçinemiyor’ diyorlardı, bugün 8 yıllık birikimini fona yatıran emekliyi Meclis’e çıkardılar!
Yaşam Siirt’te yıldırım tarlaya böyle düştü
Yaşam

Siirt’te yıldırım tarlaya böyle düştü

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Siirt’te yıldırım tarlaya böyle düştü

Siirt Kurtalan'da sağanak sırasında bir tarlaya yıldırım düştü.

Siirt’te sabah saatlerinde etkili olan sağanak, Kurtalan ilçesinde korkutan bir görüntüyü beraberinde getirdi

 

Olay, sabah saatlerinde Kurtalan ilçesinde meydana geldi. Etkili olan sağanak sırasında bir tarlaya yıldırım düştü. O sırada evin balkonundaki bir kişi tarafından yıldırımın tarlaya düştüğü anlar cep telefonuyla kaydedildi.

 

Görüntülerde, yıldırımın tarlaya düşmesiyle kısa süreli aydınlanma yaşandığı görüldü.

Sağanak yağışlar etkili oldu! Trabzon’da heyelan can aldı
Sağanak yağışlar etkili oldu! Trabzon’da heyelan can aldı

Yerel

Sağanak yağışlar etkili oldu! Trabzon’da heyelan can aldı

Yollar göle döndü, sürücüler ilerlemekte zorlandı! İstanbul’da sağanak bastırdı
Yollar göle döndü, sürücüler ilerlemekte zorlandı! İstanbul’da sağanak bastırdı

Gündem

Yollar göle döndü, sürücüler ilerlemekte zorlandı! İstanbul’da sağanak bastırdı

Sağanak trafiği yüzde 85'e tırmandırdı: Yollar durma noktasında!
Sağanak trafiği yüzde 85'e tırmandırdı: Yollar durma noktasında!

Gündem

Sağanak trafiği yüzde 85'e tırmandırdı: Yollar durma noktasında!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kültür AŞ'de şok itiraflar! Murat Abbas'ın mahkemedeki ifadeleri İBB'deki karanlık çarkı gözler önüne serdi!
Gündem

Kültür AŞ'de şok itiraflar! Murat Abbas'ın mahkemedeki ifadeleri İBB'deki karanlık çarkı gözler önüne serdi!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Kültür AŞ'nin eski Genel Müdürü Murat Abbas, yargı sürecinde etkin pişmanlıktan yararlanarak m..
İstanbul'da adliyeyi karıştıran olay! Hakime tutanak tutan hakime HSK incelemesi
Gündem

İstanbul'da adliyeyi karıştıran olay! Hakime tutanak tutan hakime HSK incelemesi

İstanbul’da bir adliyede görev yapan hakim R.K’nın yerine atanan yeni hakim E.K.’nın atandığı mahkemede yıllardır biriken dosyalarda hızlı k..
Kanlı bataklıktan kaçtılar! Trump sonunda itiraf etti: "Irak'ta duvara tosladık ama savaşı da biz kazandık!"
Gündem

Kanlı bataklıktan kaçtılar! Trump sonunda itiraf etti: "Irak'ta duvara tosladık ama savaşı da biz kazandık!"

Beyaz Saray'daki salonlarda viski kadehini eline alıp dış politika masalları anlatan ABD Başkanı Donald Trump, yine kafasına estiği gibi esi..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23