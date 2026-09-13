Fatih Erbakan'dan 'Alihan Kuriş' ve 'Alparslan Kuytul' iddiası
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, sol muhalif yayın çizgisiyle bilinen bir YouTube kanalında Şule Aydın’ın programına katıldı. Erbakan, dini istismar edip devlete karşı Müslümanları kışkırtmaya çalışan Alparslan Kuytul ve Süleyman Efendi’nin ilmi mirasını kullanıp servetine servet katan Alihan Kuriş’e yönelik operasyonların yasal gerekçelerle değil, siyasi saiklerle yapıldığını iddia etti. Genel Başkan Erbakan, söz konusu yapıların iktidara oy vermedikleri ve muhalif bir duruş sergiledikleri için hedef alındığını öne sürdü.