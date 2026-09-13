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Fatih Erbakan'dan 'Alihan Kuriş' ve 'Alparslan Kuytul' iddiası

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Fatih Erbakan'dan 'Alihan Kuriş' ve 'Alparslan Kuytul' iddiası

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, sol muhalif yayın çizgisiyle bilinen bir YouTube kanalında Şule Aydın’ın programına katıldı. Erbakan, dini istismar edip devlete karşı Müslümanları kışkırtmaya çalışan Alparslan Kuytul ve Süleyman Efendi’nin ilmi mirasını kullanıp servetine servet katan Alihan Kuriş’e yönelik operasyonların yasal gerekçelerle değil, siyasi saiklerle yapıldığını iddia etti. Genel Başkan Erbakan, söz konusu yapıların iktidara oy vermedikleri ve muhalif bir duruş sergiledikleri için hedef alındığını öne sürdü.

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Foto - Fatih Erbakan'dan 'Alihan Kuriş' ve 'Alparslan Kuytul' iddiası

Programda kendisine yöneltilen soruları cevaplayan Erbakan, devletin yasal kurumları tarafından yürütülen inceleme ve hukuki adımların taban üzerinde baskı oluşturma amacı taşıdığını savundu. Soruşturmaların arka planındaki hukuki delilleri ve idari tespitleri göz ardı eden Erbakan, “İktidara karşı Süleymancılar ve Alparslan Kuytulcular iktidara oy vermedikleri ve muhalif oldukları için operasyona uğradı.” dedi. Erbakan’ın bu çıkışı, kamuoyunda geniş yankı uyandırırken siyasi çevrelerde tepkiyle karşılandı. Hukuki süreçlerin siyasileştirildiğini iddia eden Yeniden Refah liderinin açıklamaları, devletin güvenlik ve denetim refleksini hedef aldığı gerekçesiyle eleştirilerin odağı oldu.

#2
Foto - Fatih Erbakan'dan 'Alihan Kuriş' ve 'Alparslan Kuytul' iddiası

Erbakan şunları söyledi: “(Operasyonun sebebi) İktidara karşı olmaları ve oy vermemeleri. Şu partiye, bu partiye oy verdiler diye çeşitli partilerin adı geçiyor ama sonuçta iktidar partisine oy vermediklerini biliyoruz. Adana'daki cemaat de aynı şekilde. Hem siyasi hem de asıl olarak muhalif söylemleri olan bir cemaat. Muhalifseniz, iktidara yakın değilseniz başınıza bunlar geliyor, algısı da maalesef toplumda yerleşti. Yargıda adalet olmadan kardeşlik olması hatta ekonomik kalkınma da mümkün değil. Yargıda adaletsizliğin ciddi boyutta olduğunu görüyoruz.”

#3
Foto - Fatih Erbakan'dan 'Alihan Kuriş' ve 'Alparslan Kuytul' iddiası

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın, İslam’a ve Kur’an-ı Kerim’e hizmet eden ihlaslı Süleymancılar camiasının tamamını hedef almadığı, denetimlerin ve idari yaptırımların asıl odağının camianın temiz geçmişini kullanan Alihan Kuriş ve idari kadrosu olduğu belirtildi. Kurişçilere yönelik başlatılan operasyonun yasal gerekçesini; Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarına yansıyan şaibeli mali döngüler, yüksek sermayeli şirket bölünmeleri ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama iddiaları oluşturdu. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Kuriş ile birlikte 32 şüphelinin "çıkar amaçlı suç örgütü kurma ve yönetme" suçlamasıyla tutuklandığı bildirildi.

#4
Foto - Fatih Erbakan'dan 'Alihan Kuriş' ve 'Alparslan Kuytul' iddiası

Adli kaynaklardan aktarılan bir diğer operasyon haberi ise, geçmişten bu yana kamu düzenini bozmaya yönelik eylemleriyle bilinen Alparslan Kuytul ve bağlı grubuna yönelik gerçekleştirildi. Kuytulculara yönelik Adana merkezli başlatılan adli operasyonun gerekçesinin; suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve dini kavramları devlete karşı kalkan olarak kullanma suçlamalarına dayandığı açıklandı. Soruşturma kapsamında Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un da aralarında bulunduğu şüphelilerin gözaltına alındığı ve gruba ait şirketlere mahkeme kararıyla kayyım atandığı öğrenildi.

#5
Foto - Fatih Erbakan'dan 'Alihan Kuriş' ve 'Alparslan Kuytul' iddiası

Süreç incelendiğinde, Alparslan Kuytul’un gözaltına alınmadan hemen önce Kurişçi yapıya yönelik düzenlenen operasyonları eleştirdiği ve tabana "teslim olmayın" şeklinde çağrılarda bulunduğu kayıtlara geçti. Kendisi de benzer yasa dışı mali faaliyet iddiaları ve izinsiz gösteriler sebebiyle hukuki takibe uğrayan Kuytul’un, Kurişçileri savunarak ortak söylem geliştirmesi kamuoyunun dikkatini çekti. Dini değerleri istismar ederek kendilerine dokunulmazlık alanı kurmaya çalışan bu iki yapının söylem birliği, yürüttükleri faaliyetlerin mahiyetini ortaya koydu.

#6
Foto - Fatih Erbakan'dan 'Alihan Kuriş' ve 'Alparslan Kuytul' iddiası

Devlet sürekli, din maskesi altında kendi ajandalarını yürüten Kurişçi oligarşiye ve Kuytulcu provokatörlere karşı adli süreçlerin tamamen hukuki gerekçelere dayandığını vurguladı. Bunların cemaatlerle ilgisi olmadığı, siyasi sebeplere dayanmadığı, istismarcıların hedefte olduğu belirtildi ve gerekçeleri sürekli kamuoyu ile şeffaf şekilde paylaşıldı. Fatih Erbakan’ın ise bu iki yapının yürüttüğü iddia edilen illegal faaliyetleri ve şaibeli yapıları görmezden gelerek “muhalif oldukları için operasyon yapılıyor” demesi vicdanları sızlattı.

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Yorumlar

Çetin

Fatih Erbakan sen babana bile muhalefetsin.Bence Sen de aynı onlardansın .
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