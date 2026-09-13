Fatih Erbakan'dan 'Alihan Kuriş' ve 'Alparslan Kuytul' iddiası

Erbakan şunları söyledi: “(Operasyonun sebebi) İktidara karşı olmaları ve oy vermemeleri. Şu partiye, bu partiye oy verdiler diye çeşitli partilerin adı geçiyor ama sonuçta iktidar partisine oy vermediklerini biliyoruz. Adana'daki cemaat de aynı şekilde. Hem siyasi hem de asıl olarak muhalif söylemleri olan bir cemaat. Muhalifseniz, iktidara yakın değilseniz başınıza bunlar geliyor, algısı da maalesef toplumda yerleşti. Yargıda adalet olmadan kardeşlik olması hatta ekonomik kalkınma da mümkün değil. Yargıda adaletsizliğin ciddi boyutta olduğunu görüyoruz.”