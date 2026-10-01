Hayranlıkla izlediler: Milli teknoloji ile çocuklar buluşması
Şanlıurfa’da kapılarını açan TEKNOFEST Güneydoğu, teknoloji ve savunma sanayisi ürünlerini yakından inceleyebilmek için akın eden çocuklar ve vatandaşların yoğun ilgisiyle sürüyor.
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Şanlıurfa’da kapılarını açan TEKNOFEST Güneydoğu, teknoloji ve savunma sanayisi ürünlerini yakından inceleyebilmek için akın eden çocuklar ve vatandaşların yoğun ilgisiyle sürüyor.
GAP Havalimanı’nda gerçekleştirilen TEKNOFEST Güneydoğu’ya Şanlıurfa’nın yanı sıra çevre iller ve ilçelerden de çok sayıda öğrenci geldi. Festival alanındaki stantları gezen öğrenciler, Türkiye’nin geliştirdiği yerli ve milli teknolojileri yakından inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.
Öğrenciler, gökyüzündeki gösterileriyle dikkat çeken SOLOTÜRK’ü de ilgiyle izledi. Festival alanında hava araçlarının yanı sıra savunma sanayisi ürünleri ve yenilikçi teknolojiler de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Çocuklar ve gençler, sergilenen araç ve sistemleri yakından inceleyerek hatıra fotoğrafları çektirdi.
ROBOT CANİKMAN ÇOCUKLARIN İLGİ ODAĞI OLDU: TEKNOFEST Güneydoğu’da sergilenen insansı robot Canikman da özellikle çocukların yoğun ilgisini gördü. Sergilediği hareketlerle dikkat çeken Canikman, çocuklara el sallarken ziyaretçiler de robotla fotoğraf çektirmek için sıraya girdi.
Festival alanını gezen çocuklar, teknoloji stantlarını inceleyerek farklı alanlarda geliştirilen projeleri görme fırsatı buldu. TEKNOFEST Güneydoğu, 4 Ekim’e kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.
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