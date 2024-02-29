  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

SİHA'lar ve Kaan sonrası Türk Savunma Sanayisine sızma girişimi! İşin arkasından bakın kimler çıktı

CHP’li Müftü karısını unutun şimdi CHP’nin ‘Sarıklı Hoca’sı gündemde Her röportajda karşımıza o çıkıyor

Tramvayı dün can almıştı! Ekrem’in İETT’si bugün terör estirdi

Putin dünyaya seslendi! Hepinizi vurabilecek silahlarımız var

Araç sahipleri depoları fullemek için o tarihi bekleyin! Akaryakıt fiyatlarına dev indirim geliyor

İBB REZALETİ! Nedir bu İstanbulluların 5 yıllık toplu ulaşım çilesi! 50 günde 185 bin şikayet! AK Parti tarafından başlatılan projeler bile sonlandırıldı!

Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alıyor! kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

Türkiye'nin başına talih kuşu kondu! Yerin altından fışkırıyor, geleceğin petrolü elde edilecek

Murat Kurum müjdeyi verdi! Gençler havaya uçacak

Devler Ligi’ne işte böyle çıkıldı! Trump, ABD yönetimi ve NATO hiçbiri KAAN’a engel olamadı
Spor İbrahim Üzülmez'in yeni adresi belli oldu: Pendikspor
Spor

İbrahim Üzülmez'in yeni adresi belli oldu: Pendikspor

Yeniakit Publisher
2024-02-29 18:17:00 -
İbrahim Üzülmez'in yeni adresi belli oldu: Pendikspor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Siltaş Yapı Pendikspor'da teknik direktörlük görevine İbrahim Üzülmez getirildi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için İbrahim Üzülmez ile anlaşma sağladı. Kulübümüze ve camiamıza hayırlı olmasını dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Süper Lig'de oynadığı son 3 müsabakadan mağlubiyetle ayrılan Pendikspor'da teknik direktör Ivo Vieira ile yollar ayrılmıştı. İstanbul ekibi, 27 haftası geride kalan ligde 26 puanla 19. sırada bulunuyor.

Siltaş Yapı Pendikspor, Üzülmez yönetiminde ilk maçına 3 Mart Pazar günü TÜMOSAN Konyaspor karşısında çıkacak.

İbrahim Üzülmez'den olay Arda Turan açıklaması! Eyüpspor bu haberle çalkalanıyor...
İbrahim Üzülmez'den olay Arda Turan açıklaması! Eyüpspor bu haberle çalkalanıyor...

Spor

İbrahim Üzülmez'den olay Arda Turan açıklaması! Eyüpspor bu haberle çalkalanıyor...
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23