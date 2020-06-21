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Spor

İbrahim Üzülmez’den veda mesajı

Bursaspor’daki görevinden ayrılan İbrahim Üzülmez, bir veda mesajı yayımlayarak camiaya teşekkürlerini iletti.

Yeniakit Publisher
2020-06-21 19:44:14 -
İbrahim Üzülmez’den veda mesajı

Bursaspor’daki görevinden ayrılan İbrahim Üzülmez, bir veda mesajı yayımlayarak camiaya teşekkürlerini iletti.


TFF 1. Lig’in 29. haftasında dün akşam deplasmanda Keçiörengücü’ne 1-0 mağlup olan Bursaspor’da, görevden ayrılan teknik direktör İbrahim Üzülmez, camiaya veda mesajı yayınladı. Üzülmez, veda mesajında şu ifadelere yer verdi:


"Görev yapmaktan mutluluk duyduğum Bursaspor teknik direktörlüğünden bugün itibariyle karşılıklı anlaşarak ayrılmış bulunmaktayım. Bu süreç içerisinde bana destek olan Bursaspor taraftarına, sayın başkan Mesut Mestan ve yönetimine, futbolcularıma ve tüm çalışan emekçi kardeşlerime ben ve ekibim adına çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki maçlar için de başarılar diliyorum."

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