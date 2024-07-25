İbrahim Üzülmez’den Batshuayi’ye: Türkçe konuş lan!

Geçtiğimiz sezon Pendikspor'un başında olan İbrahim Üzülmez, sezonun bitmesinin ardından takımdan ayrıldı. Beşiktaş'ın efsane kaptanı olan Üzülmez, gündeme damga vuracak açıklamalarda bulundu. Fanatik'e konuşan Üzülmez'in Batshuayi hakkındaki sözleri ayrıca dikkat çekti.

İbrahim Üzülmez şunları söyledi:

Şimdi bu konunun üzerine şunu da söylemek istiyorum. Batshuayi'nin bir demeci oldu. Okan Buruk'la karşılıklı İngilizce konuşuyorlar. İletişim kuruyoruz ve bizim için iyi oluyor dedi. İsmail Kartal'la biz konuşamıyorduk diyor aslında. İsmail Hoca'ya gönderme var. Batshuayi 4 senedir burada. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'da oynadı ve çok iyi paralar kazandı. 3.5 Beşiktaş'tan aldın yoğurtlu helal olsun. Fenerbahçe'den de aynı şekilde yoğurtlu helal olsun. Galatasaray'dan da aynı şekilde... Baba ülke olarak bizi 20'lik yaptın 4 senede. Bir röportajında da çıksın desin ki 'Ben Türkiye'yi seviyorum' Türkçe olarak söylesin bunu.

Ancelotti, şampiyonluk kutlamasında bunu Arda'ya yaptırdı. İspanyolca konuştu ve onu alkışladılar. Bazen sinirleniyorum da... Bizim ülkemizde menajerlerle götürdünüz paraları. Türkçe de bir şeyler söyle lan! Sen İsmail Kartal'a neyi ima ediyorsun. İsmail Hoca benim değerimdir, Türktür. Aklınca İsmail Hoca'yı rencide edemezsin. Benim değerlerimle dalga geçemezsin. röportajlara demeçlerine dikkat etsin. Sen seviyorsun ya bu ülkeyi, çık bir de Türkçe röportaj ver o zaman. Sen saha içinde görevini yap Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi'nde ileri taşı ben seni alkışlayayım. Bir Türkçe konuş lan, dört senedir yoğurtlu yoğurtsuz götürüyorsun. Bizim ülkemizde yabancılara karşı ayrı bir hayranlık var, çok seviyoruz yabancıları. Ama bazen kurnazlık yapanlara da söyleyecek laflarım oluyor.