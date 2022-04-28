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Gündem İbrahim Uslu’dan başıboş köpek sorununa ilişkin dikkat çeken paylaşım!
Gündem

İbrahim Uslu’dan başıboş köpek sorununa ilişkin dikkat çeken paylaşım!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu başıboş köpek sorununa ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-04-28 15:38:00 -
İbrahim Uslu’dan başıboş köpek sorununa ilişkin dikkat çeken paylaşım!

YENİ AKİT  ANKARA

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu başıboş köpek sorununa ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Uslu paylaşımında, “Evinde kedi ve kuş besleyen hayvan sever biri olarak net bir şekilde ifade edeyim: Sahipsiz köpeklerle sokaklarda yaşamak, sürekli saldırır mı zarar verir mi endişesi taşımak istemiyorum. Cumhurbaşkanımız da açık bir şekilde ifade etti bu konu büyük bir sorun. Görmezden gelinemez” dedi.

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