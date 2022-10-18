İbrahim Tatlıses'ten şok hareket! Duyanın ağzı bir karış açık kaldı

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz günlerde Levent Dörter ile nikah masasına oturan kızı Dilan Çıtak'a düğününde 450 bin TL değerinde altın kemer takmıştı.

Daha önce gelini Yasemin Şevkatli'ye de altın kemer takan Tatlıses'in servet değerindeki hediyesi aile arasında krize neden oldu.

Tatlıses'in ilk evliliğinden dünyaya gelen kızları Gülşen ve Gülden Tatlıses'in düğününe dahi katılmaması ve Perihan Savaş ile evliliğinden dünyaya gelen Melek Zübeyde'ye altın kemer takmaması Tatlıses'in kızları arasında kırgınlık oluşturdu.

Yalnızca gelini Yasemin Şevkatli ve kızı Dilan Çıtak'a altın kemer takan İbrahim Tatlıses'in bu hamlesi üzerine kızları büyük bir üzüntü yaşadı.