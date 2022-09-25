İbrahim Tatlıses'ten şaşırtan karar!

Kısa süre önce geçirdiği kazada ayakları kırılan İbrahim Tatlıses ilginç bir paylaşımla gündemde. Programında beşinci evliliğini de yaptığını söyleyen Tatlıses, "Mutluyum, ben evliyim kardeşim, Gülçin bana çok iyi bakıyor. Ben bu saatten sonra kimseye hesap verecek durumda değilim" demişti. Ancak bu konuda net bir bilgi yoktu.

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, kendisinden 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya ile evlendiğini açıklamış ve bu ilişki bir süre sonra ayrılıkla sonuçlanmıştı.

İbrahim Tatlıses son aylarda ise sevgilisinden ayrılmasını eski karısı Adalet Sara'nın 'büyü'lerine bağlamıştı.

Tatlıses şimdi de boşanma paylaşımıyla gündemde. Tatlıses bir paylaşıma "Hanımla boşandık! Bahçeli güzel bir ev bulup yeniden evlenmeyi düşünüyorum" dedi.