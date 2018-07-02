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İbrahim Tatlıses’ten "oğluna tehdit" açıklaması

Oğlu İdo’nun ölüm tehdidi almasına ilişkin savcılığa başvuran İbrahim Tatlıses, "Herkes şunu bilsin ki çakallardan, çapsızlardan gelebilecek her türlü tehdit ve saldırılara misliyle cevap verecek gücümüz ve kudretimiz her zaman mevcuttur" diye konuştu.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 20:24
İbrahim Tatlıses’ten "oğluna tehdit" açıklaması

Geçtiğimiz günlerde ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses’in ve oğlu İdo’nun albümlerinin dağıtım şirketini arayan kimliği belirsiz bir kişi, "İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo'yu öldüreceğiz" şeklinde sözler söyleyerek telefonu kapattı. Santraldeki çalışan tarafından yetkililere iletilen tehdit içerikli aramanın ardından İbrahim Tatlıses, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak arayan kişinin tespit edilmesini ve oğlunun can ve mal güvenliğinin sağlanmasını talep etti.

Basında yer alan haberlerin ardından İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. İbrahim Tatlıses açıklamasında, "Geçtiğimiz gün oğlum İdo ile ilgili yaşanan tehdit olayının basına yansımış olduğunu görmüş bulunmaktayım. Bu tehdit her baba gibi tabii ki de beni de üzmüş ve etkilemiştir. İbrahim Tatlıses olarak ben zaten bütün evlatlarımın can ve mal güvenliğini korumak için elimden geleni yıllardır yapıyorum. Fakat olayın basına yansıyan halinden bir aciziyet içinde olduğumuz izlenimi çıkmaktadır. Herkes şunu bilsin ki çakallardan, çapsızlardan gelebilecek her türlü tehdit ve saldırılara misliyle cevap verecek gücümüz ve kudretimiz her zaman mevcuttur. Biz kanun ve nizamlara olan saygımızdan dolayı yüce Türk adaletine bilgi vermeyi bir vatandaşlık görevi olarak gördük. Bu durumun yanlış anlaşılmaya mahal verecek şekilde haber yapılması bu açıklamayı zorunlu kılmıştır. Bu doğrultuda medya organlarından böylesine hassas bir olayın haberini yaparken daha dikkatli olmalarını rica ediyorum" dedi.

 

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2018 Pazartesi 20:24
  1. İstanbul
  2. İbrahim Tatlıses

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