  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Altın, euro ve dolar kuruna ilişkin yeni tahminler: Para piyasaları bu kez teknoloji hisseleriyle yarışıyor

Alişan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımı! 'Değerini Bil'

Kritik görüşme hamlesi: KİK ile Türkiye işbirliğini artırma olanaklarını kararı ele aldı! Milyonlarca dolar...

ASELSAN ilk kez paylaştı... İşte AKKOR'un müthiş test görüntüleri

Dünyaca ünlü milyarderden Türkiye kararı! O şehri listesine ekledi

Optimar Araştırma'dan çarpıcı çıkış: Bizi onlarla karıştırmayın

Yunanistan'ı çıldırtacak gelişme! Türkiye'nin yeni füzesi ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ürün fiyatlarındaki dalgalanmanın nedenini açıkladı

Seçime 2 gün kala skandal! CHP’li Başkan oy pusulaları ile enselendi

Deprem ve sel felaketinde ortadan kaybolan Balıklıgöl'deki balıklardan haber var!
Gündem İbrahim Tatlıses'in evinin de bulunduğu Folkart Sitesi küle dönmüştü! Yangının çıkış nedeni belli oldu
Gündem

İbrahim Tatlıses'in evinin de bulunduğu Folkart Sitesi küle dönmüştü! Yangının çıkış nedeni belli oldu

Yeniakit Publisher
2023-05-12 22:58:00 -
İbrahim Tatlıses'in evinin de bulunduğu Folkart Sitesi küle dönmüştü! Yangının çıkış nedeni belli oldu

İzmir'in Narlıdere ilçesinde İbrahim Tatlıses'in evinin de bulunduğu Folkart Sitesi'ndeki yangının çıkış sebebi belli oldu.

İzmir'in Narlıdere ilçesinde bulunan Folkart Sitesi'ndeki yangınla ilgili itfaiye raporu tamamlandı. Rapora göre yangının çıkış nedeninin 'elektrik kontağı' olduğu belirtildi.

Narlıdere ilçesi Yenikale Mahallesi'nde, 4 bloktan oluşan Folkart Sitesi’nin 8 katlı ve 40 daireli bloğunda 27 Nisan Perşembe akşamı saat 22.00 sıralarında yangın çıkmıştı. Sitenin dış kaplamasının ahşap oluşu alevlerin kısa sürede büyümesine yol açarken, site sakinleri binayı hızla tahliye etmişti. 6 kişinin dumandan etkilendiği, 1 kişinin de hafif şekilde yaralandığı yangında can kaybı yaşanmazken, yangın 28 Nisan sabahı saat 06.00 sıralarında kontrol altına alınmıştı.

Ekipler tüm dairelerde inceleme yaptı

Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenine ilişkin çalışmalarını tamamladı. Tüm dairelerde tek tek inceleme yapan ekipler, elde edilen ip uçları ile toplanan delilleri savcılığa teslim etti. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin aldığı numuneler, kundaklama olup olmadığının tespiti için kriminal laboratuvara gönderildi.

Yangının sebebi elektrik kontağı

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından yangınla ilgili yapılan incelemeler sonrası hazırlanan rapor tamamlandı. Raporda yangının çıkış nedeni 'elektrik kontağı' olarak açıklandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Raporda "Yangın yerinde yapılan araştırma, inceleme ve soruşturma neticesinde yangının 1'inci kat ile 2'nci kat arasında, kablo şaftına uzak olmayan mesafede, koridor tavanıyla zeminlerde ve duvarların zemine yakın kısımlarında aydınlatma amacıyla tesis edilen armatür veya kablo şaftı içindeki enerji besleme hattında herhangi bir nedenden (Enerjideki dalgalanma, aşını yüklenme, nem kaynaklı oksidasyona bağlı yıpranma, kablo ve bağlantı noktalarında eskime, gevşeme vb. nedenlerle) meydana gelen kısa devrenin önce kablo izolasyonunu buradan da yanıcı tozları, duvar üzerine harç kullanılarak monte edilen yalıtım malzemesini (xps), sentetik elyafi ve dekoratif ahşap yüzey kaplamasını tutuşturmak suretiyle başladığı kanaatiyle birlikte; binanın balkonları dahil, betonarme ve tuğla donatısının dış kısmında kaplı bulunan belirli yıllarda verniklenen dekoratif ahşap kaplama olması, ahşap kaplama ve yalıtım malzemesi arasındaki 8 cm boşlukların olması, yanma neticesinde yanıcı maddelerden çıkan gazların, ısının ve dumanın yanıcı ahşap duvar kaplaması arkasında birikerek yanmanın hızını ve şiddetini artırdığı, kablo ve tesisat şaftı ile atrium içerisinde cereyan eden hava akımının olması, kablo şaftında katlar arasında yangın ve duman geçişini engelleyecek bir bariyer bulunmaması ve bu yüzden kablo şaftının baca görevi görerek yangını üst katlara taşıması ve bütün kat koridorlarının engelsiz olarak (kapı, duvar vb. olmadan) atriuma açılmasıyla oluşan hava akımı, ahşapta yüksek ısıda açığa çıkan yanıcı parlayıcı bileşiklerin yangının yayılım hızına pozitif yönde etki ederek başlangıç noktasından binanın diğer kısımlarına hızlı yayılmasında etkili olduğu kanaatine varılmıştır" ifadelerine yer verildi.

İzmir'de Folkart Sitesi'nde yangın! Patlama sesleri duyuldu, vatandaşlar balkonlardan atladı
İzmir'de Folkart Sitesi'nde yangın! Patlama sesleri duyuldu, vatandaşlar balkonlardan atladı

Yerel

İzmir'de Folkart Sitesi'nde yangın! Patlama sesleri duyuldu, vatandaşlar balkonlardan atladı

AFAD'dan İzmir Folkart Sitesi'ndeki yangına ilişkin açıklama
AFAD'dan İzmir Folkart Sitesi'ndeki yangına ilişkin açıklama

Yaşam

AFAD'dan İzmir Folkart Sitesi'ndeki yangına ilişkin açıklama

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23