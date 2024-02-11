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Aktüel İbrahim Tatlıses Seçimlerde kime destek vereceğini açıkladı
Aktüel

İbrahim Tatlıses Seçimlerde kime destek vereceğini açıkladı

Yeniakit Publisher
2024-02-11 10:02:00 - 2024-02-11 10:02:35
İbrahim Tatlıses Seçimlerde kime destek vereceğini açıkladı

Türkücü İbrahim Tatlıses, AK Parti'nin Siverek Belediye Başkan adayı Ali Murat Bucak'a desteğini açıkladı.

Şanlıurfalı ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabından Bucak Aşireti mensubu Fatih Mehmet Bucak'ın yaptığı paylaşıma yorum yaptı. 2019 yılında CHP'den Siverek Belediye Başkan adayı olan Fatih Mehmet Bucak, 2024 yerel seçimlerinde AK Parti'den Siverek Belediye Başkanı seçilen Ali Murat Bucak'a destek verdiğini görüntüleri paylaşmıştı. Ünlü şarkıcı Tatlıses Fatih Bucak'ın yaptığı paylaşımlara, 'Yetiş ya Muhammed yetiş ya Ali', 'Tebrik ederim kardeşimi elimiz boş dönmeyiz inşallah' yorumlarında bulunarak destek verdiğini açıkladı.

 

Fatih Bucak, ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in yorumlarının görüntüleri paylaşarak, 'Hiç bir zaman bizi yalnız bırakmayan İbrahim Tatlıses'e yani benim İbrahim ağabeyime teşekkür ederim" yazdı.

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