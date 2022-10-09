İbrahim Tatlıses resmen deliye döndü! O gelişme, çılgına çevirdi

Bodrum'da seyir halindeyken kayganlaşan yolda trafik kazası geçiren İbrahim Tatlıses ölümden dönmüştü. Hemen hastaneye kaldırılan ve tedavi altına alınan Tatlıses, "Magazin D" programına çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Böylesi bir kazadan sağ kurtulmanın ancak Allah'ın yardımı ile mümkün olacağını, önce kazadan, sonra da yangından kurtulduklarını belirten İbrahim Tatlıses, "Bugün başımızdan bir kaza geçti. Cenabı Hakka kurban olayım, meleklerini gönderdi. Arabamız dereye yuvarlanıyordu. Yarın gideceğim oraya, bir kaya bizim aracı tuttu ama yarın gideceğim oraya orada kaya yok bence. Bizi tutan bir şey olmasaydı debelene debelene dereye gidiyorduk. Bir tane kaya bizi tutuyor. İdo önümüzde idi. Kahvaltıya gidiyorduk. O araba da kaymış. Biz görüyoruz da ne olduğunu bilmiyoruz. Freni patlamış falan dediler. Sonradan öğrendik ki yağmur çiseliyordu. İdo, kamyonun bize çarptığını görünce arabadan inip sağa çekiyor. Yasemin ile birlikte bütün gelip geçen araçlara 'Yangın söndürücü tüp var mı' diye soruyor. Allah için biriniz durun be. En son biri sağ olsun duruyor. İdo tüpü alıyor, Uğur kardeşim sağ olsun şoförümüz, önde de 3 kişi oturuyor. Kafa kafaya girince 'Eyvah 3’ü de gitti' dedim. Allah korusun. Ama Allah işte, Allah bitti demeden bitmiyor. Ben arabanın içindeyim, kül olup gideceğiz. Bir tane arkadaş sağ olsun veriyor yangın söndürme tüpünü söndürüyorlar ateşi. Ben diyorum ki ‘Ne oldu’ diyorlar ki ‘Bize çarpan kamyonet yanıyor’. Halbuki biz yanıyoruz. Sonra videolarda falan seyrettim, kafayı yedim. Ya Rabbim Allah ne kadar büyüksün, senin büyüklüğüne inanmayan kafirdir" ifadelerini kullanmıştı.

"Hakkımı helal etmiyorum"

Kaza sonrası kendisini aramayan dostlarına sitem eden sanatçı, "Hakkımı helal etmiyorum, herkes kendini bilir. Ben öldükten sonra mı gelecekler ziyaretime? Dünya aradı. İran'dan Irak'tan bile geldiler. Bir telefon kadar yakınsın, aramıyorsun" dedi.