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İbrahim Tatlıses AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı mı olacak?

İbrahim Tatlıses, 24 Haziran genel seçimleri için AK Parti İzmir milletvekili aday adayı olmak için başvuru yapmış ancak Tatlıses milletvekili aday listesine girememişti. Ankara kulislerine göre, CHP’nin kalesi olarak bilinen İzmir Büyükşehir Belediyesi için İbrahim Tatlıses’in ismi geçiyor.

25 Eylül 2018 Salı 11:28
İbrahim Tatlıses AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı mı olacak?

İbrahim Tatlıses, 24 Haziran genel seçimleri için AK Parti İzmir milletvekili aday adayı olmak için başvuru yapmış ancak Tatlıses milletvekili aday listesine girememişti. Ankara kulislerine göre, CHP’nin kalesi olarak bilinen İzmir Büyükşehir Belediyesi için İbrahim Tatlıses’in ismi geçiyor.

AK Parti listelerinden milletvekili olarak olmak için 3 kez başvuruda bulunan sanatçı İbrahim Tatlıses dördüncü başvurusunu ise 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili seçimlerinde yaptı. Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, milletvekili aday aday başvurusunu memleketi Şanlıurfa’dan değil, ikamet ettiği İzmir’den yapmıştı. AK Parti İzmir milletvekili adayı olabilmek için başvuruda bulunan İbrahim Tatlıses, milletvekili adayı listesine girememişti.  Tatlıses aday gösterilmemi üzerine ‘partimin her kararına saygı duyarım”demişti. 24 Haziran seçimlerinde milletvekili aday listesine giremeyen İbrahim Tatlıses, iddiaya göre bu kez İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için ismi geçenlerin arasında.

AK PARTİ İZMİR İL BAŞKANI: 3-4 İSİM VAR

AK Parti Mart 2019 yerel seçim çalışmalarına başladı. 24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi yerel seçimlerde de AK Parti-MHP ittifakının devam etmesi için çalışmalar devam ediyor. AK Parti'nin hedefi CHP'nin elindeki belediyeleri almak. İzmir'de en çok merak edilen konulardan biri AK Parti'nin Büyükşehir Belediyesi için hangi adayla yola çıkacağı. İl Başkanı Aydın Şengül, 4 kişiyle görüştüklerini söyledi. Bu kişilere dair herhangi bir ayrıntı vermeyen Başkan Şengül, detay vermediği adayın kriterlerini sıraladı. Şengül, "Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için belli isimler var. Şu anda bu kişilerden hangisi ile daha iyi yol alırız diye bakıyoruz. 3-4 isim var. Aday göstereceğimiz kişinin belli bir kariyeri olmalı. Kendini ispat etmiş, yöneticilik kabiliyetine sahip olan, İzmir'i kendisine teslim edebilecek biri olmalı. Bilgisine, birikimine, geçmişine bakıyoruz. Birçok kriter üzerinden adaylarımızı değerlendiriyoruz" dedi.

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 11:28
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